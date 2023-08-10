В Верхнем Уфалее открылся офис регионального филиала фонда «Защитники Отечества»

В Верхнем Уфалее открылся новый офис Челябинского регионального филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Администрация городского округа помогла с решением всех организационных вопросов. Офис социального координатора разместился по адресу: Верхний Уфалей, ул. Каслинская, д. 3А, комплексный центр социального обслуживания населения.

В этом офисе консультирует ветеранов и членов их семей Юлия Казыева. Ранее она работала в семейном МФЦ специалистом по сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В региональном филиале фонда отметили, что муж Юлии сейчас находится в зоне СВО и полностью поддерживает свою супругу в новой работе.

Напомним, с инициативой создания специального государственного фонда выступил президент Владимир Путин в ходе оглашения традиционного послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 года.

В Челябинске торжественное открытие регионального филиала состоялось 30 мая. Временно региональное отделение фонда располагается в Челябинске по адресу: ул. Смирных, д. 21А.

В начале 2023 года в Челябинской области по поручению Алексея Текслера была открыта служба сопровождения участников специальной военной операции, которая работает по адресам: ул. Воровского, д. 30 и ул. Румянцева, д. 19А.

В августе обе организации переедут в новое здание на Университетской набережной, где разместится Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО.

Как уже сообщало агентство, в августе правительство России расширило категорию получателей удостоверений ветерана боевых действий. Для получения удостоверения нужно обращаться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества.