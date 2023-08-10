10.08.2023
Петр Решетников лично проверил состояние кыштымской развалюхи на улице Ичевой
10.08.2023
Два района Челябинска защитят от клещей
10.08.2023
В Копейске загорелся пристрой производственного цеха
10.08.2023
Челябинск с успехом проводит крупные старты по спортивному ориентированию
10.08.2023
Археологическая сенсация: в Варненском районе открыто новое поселение «Страны городов»
10.08.2023
Сегодня недалеко от Миасса прогремят взрывы, жителей просят не пугаться
В Верхнем Уфалее открылся офис регионального филиала фонда «Защитники Отечества»
06.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
09.06.2023
Текслер: Важнейшей задачей остается всесторонняя помощь участникам СВО и членам их семей
30.05.2023
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023