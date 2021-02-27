В Верхнеуральском районе из снежного плена спасли более 30 человек

В Верхнеуральском районе из снежного плена спасли более 30 человек

В Челябинской области ветеран и действующий сотрудник верхнеуральского ОМВД совместно с волонтерами во время метели спасли более 30 человек, которые оказались в снежном плену.

Под удар стихии попали многие города Челябинской области. В том числе и Верхнеуральский район. Здесь на автодороге около поселков Петропавловский и Этовна в снежном плену оказались около десятка автомобилей и микроавтобус. В увязших в глубоком снегу машинах заканчивалось топливо, а из-за непрекращающейся метели на дороге образовался снежный затор, мешающий спецтехнике оперативно пробиться к людям. Водители и пассажиры более пятнадцати часов дожидались помощи, не имея возможности самостоятельно выбраться из высоких сугробов.

В числе первых, кто смог добраться до «пленников», были жители поселка Петропавловский ‑ капитан полиции Сергей Головин и его товарищ ветеран системы МВД Александр Карымов. Инициатором проведения спасательной операции стал начальник ОМВД России по Верхнеуралькому району подполковник полиции Николай Зайцев.

«Зайцев договорился с местным предприятием о выделении снегохода. На нем заместитель начальника отдела уголовного розыска Сергей Головин отправился спасать застрявших в снежном плену на трассе Верхнеуральск – Петропавловск. Также Николай Зайцев связался с районной больницей и договорился о выделении бригады скорой помощи, которая направилась к автотрассе следом за капитаном полиции. Вместе с ними поехал Александр Карымов», - сообщили в региональном полицейском главке.

В условиях пурги и темного времени суток полицейскому удалось отыскать заваленные снегом автомобили и микроавтобус. Машина скорой помощи близко подобраться не смогла и остановилась в трех километрах. По два человека Сергей Головин перевозил на снегоходе людей от застрявших транспортных средств до медиков. Ветеран МВД Александр Карымов помогал принимать замерзающих путешественников, отпаивая их горячим чаем.

Точное количество совершенных рейсов стражи порядка назвать затрудняются, но, судя по количеству спасенных людей, их было сделано не менее пятнадцати. В дальнейшем на машине скорой помощи всех пострадавших доставили в пункт временного расселения в поселке Петропавловский.