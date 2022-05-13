В воскресенье в Челябинске состоится крестный ход, в центре перекроют движение

В предстоящее воскресенье, 15 мая, в центре Челябинска будет перекрыто движение для транспорта в связи с проведением общегородского крестного хода. Его организатор – Челябинская епархия.

Молитвенное шествие начнётся в 11 часов 30 минут от Свято-Симеоновского кафедрального собора (Челябинск, Кыштымская, 32).

Духовенство и верующие проследуют по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Участники пройдут с афонской иконой святого великомученика целителя Пантелеимона с мощами.

На время молитвенного шествия движение по Свердловскому проспекту будет перекрыто.

На площадке перед храмом, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит праздничный молебен.