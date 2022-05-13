13.05.2022
Челябинский замгубернатора рассказал об ответственности застройщиков
13.05.2022
Мир не без добрых людей: в Копейске спасли одинокого дедушку
13.05.2022
Домашние животные разлетелись из Челябинской области по всему миру
13.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
13.05.2022
В Челябинской области снова зеленеет «Сад памяти»
13.05.2022
Миронов: Россия должна покинуть ВОЗ, сотрудничавшую с биолабораториями США на Украине
В воскресенье в Челябинске состоится крестный ход, в центре перекроют движение
03.05.2022
В Челябинске в пятый раз пройдет Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль
27.04.2022
Освящены саженцы дубов, которые украсят территорию нового кафедрального обора в Челябинске
20.04.2022
Челябинская епархия заявила о вероятности террористических провокаций в Пасхальные дни
15.04.2022
В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022