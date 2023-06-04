В воскресенье в Челябинской области ограничили движение транспорта из-за жары

В воскресенье, четвертого июня, в Челябинской области из-за аномально жаркой погоды вновь ограничено движение грузовых транспортных средств на участках федеральных дорог. Аналогичные ограничения введены и в соседней Курганской области.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в большинстве районов сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. Местами прогнозируется сильная жара – плюс 36 градусов и выше.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в связи с высокой температурой воздуха дорожное движение для большегрузов на четырех участках федеральных трасс: на автодороге М-5 «Урал» (участок 1549 км - 1871 км), М-5 «Урал» подъезд к г. Екатеринбург (12 км - 131 км), А-310 Челябинск - Троицк- граница с Республикой Казахстан (16 км - 146 км) и Челябинск-Новосибирск (12 - 55 км).

Ограничение будет действовать с 12 до 20 часов по местному времени.

Госавтоинспекция Челябинской области призывает всех автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумывать свой маршрут с учетом указанных ограничений, в случае возникновения непредвиденных ситуаций в пути обращаться за помощью к сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» –8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).