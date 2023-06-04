04.06.2023
Полиция обеспечила охрану порядка во время проведения молебна о Победе в Челябинске
03.06.2023
Солонки из серебря и золота: челбинцы увидят выставку художественных солонок
03.06.2023
Кыштымский медеэлектролитный завод и Томинский ГОК - победители XX конкурса «Меняющие мир»
02.06.2023
В Челябинске сотрудников стройфирмы будут судить за гибель крановщика
02.06.2023
Полицейские наградили смелого челябинца за задержание обидчика женщин
02.06.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по Свердловскому проспекту
В воскресенье в Челябинской области ограничили движение транспорта из-за жары
31.05.2023
В Челябинской области вновь ограничили движение большегрузов из-за аномальной жары
04.05.2023
В Челябинске, на въезде в город и местами в области - плохая видимость из-за дымки от пожаров
03.05.2023
На участке М-5 в районе Миасса организовано реверсивное движение
26.03.2023
В ДТП в Челябинской области погибли пять человек, из них четверо подростков
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023
В Челябинске Пушкинский день отметят «Живым словом России»
02.06.2023
Афиша на День защиты детей в Челябинске
31.05.2023
В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров
31.05.2023
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023