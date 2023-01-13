В выходные в рельсовом автобусе Челябинск-Екатеринбург увеличат число вагонов

В предстоящие выходные, 14 и 15 января, в рельсовом автобусе Челябинск-Екатеринбург в полтора раза увеличат количество вагонов в связи с популярностью маршрута у пассажиров, сообщает Свердловская пригородная компания.

В выходные на данном маршруте будет курсировать рельсовый автобус РА-2 с тремя вагонами вместо обычных двух.

Изменения затронут рейсы: №7123/7125 Челябинск – Екатеринбург (отправление в шесть часов 39 минут, прибытие в 10 часов 35 минут) и №7126/7124 Екатеринбург -Челябинск (отправление в 18 часов и прибытие в 21 час 56 минут).

Напомним, в свой первый рейс по маршруту «Челябинск – Екатеринбург рельсовый автобус отправился ранним утром 11 ноября 2022 года.

Изначально рейсы выполнял рельсовый автобус РА-3 «Орлан». Периодически его заменял предшественник, также работающий на дизеле, РА-2. В эти выходные он также отправится в путь, но уже с тремя вагонами.

В новогодние каникулы (с пятого по девятое января) также пришлось увеличить число вагонов в поезде «Орлан» сообщением «Челябинск – Екатеринбург» в связи с большой популярностью у пассажиров.