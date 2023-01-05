Прокуратура проведет проверку по информации СМИ о давке в «Орлане»

Свердловская транспортная прокуратура проведет проверку по появившейся в СМИ информации о давке в электропоезде «Орлан», курсирующем по маршруту Челябинск – Екатеринбург, сообщает Telegram-канал ведомства.

«В публикациях СМИ указано, что в связи с повышенным спросом услуг рельсового автобуса «Орлан» продажи билетов превысили количество мест для сидения пассажиров», - отмечается в Telegram-канале прокуратуры.

Ранее «Екатское Чтиво» сообщало, что в поезде «Орлан», который следовал из Челябинска в Екатеринбург, ехало очень много пассажиров. «Люди рассказывают, что им пришлось всю дорогу стоять, дети падали в обморок от духоты», - отмечают в СМИ.

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения перевозчиком АО «Свердловская пригородная компания» требований законодательства в области защиты прав потребителей, сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, рельсовый автобус «Орлан» начал курсировать между Челябинском и Екатеринбургом с 11 ноября 2022 года. Билеты на поезд продаются без указания мест.

В Telegram-канале Свердловской пригородной компании сообщили, что в связи с большой популярностью у пассажиров в период с пятого по девятое января увеличат число вагонов в поезде «Орлан» сообщением «Челябинск – Екатеринбург».