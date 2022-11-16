«Орлан», курсирующий между Челябинском и Екатеринбургом, временно заменит его предшественник

В четверг, 17 ноября, рельсовый автобус РА-3 «Орлан», который меньше недели курсирует между Челябинском и Екатеринбургом, временно заменит на маршруте его предшественник.

Напомним, в пятницу, 11 ноября, ранним утром РА-3 «Орлан», который отличается от своих предшественников повышенным уровнем комфорта, отправился в первый рейс из Челябинска в Екатеринбург.

Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании, поезд РА-3 «Орлан» на маршруте Челябинск-Екатеринбург планируют временно заменить на РА-2. В старых моделях нет системы климат-контроля и оборудования для проезда маломобильных пассажиров.

В компании отмечают, что замена плановая и связана с необходимостью проведения технического обслуживания подвижного состава.

РА-2 будет выходить на замену РА-3 лишь в отдельные дни – один раз в две недели. Первая замена пройдет 17 ноября, затем первого декабря, 15 декабря, 29 декабря и второго января