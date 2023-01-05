05.01.2023
С пятого января «Орлан» начинает совершать сдвоенные рейсы по маршруту «Челябинск – Екатеринбург»
05.01.2023
В Челябинской области в ДТП с фурой погибла пассажир легковушки
05.01.2023
За сутки заболело ковидом лишь 25 южноуральцев
04.01.2023
В Челябинской области на четверть сократилась суточная заболеваемость ковидом
04.01.2023
Миронов предложил Мишустину перенести часть нерабочих дней января на май
04.01.2023
В Уйском районе при столкновении двух легковушек пострадали дети
С пятого января «Орлан» начинает совершать сдвоенные рейсы по маршруту «Челябинск – Екатеринбург»
Число вагонов пригородного поезда увеличено до четырех до конца праздников
16.11.2022
«Орлан», курсирующий между Челябинском и Екатеринбургом, временно заменит его предшественник
12.11.2022
В Челябинской области «Орлан» смертельно травмировал мужчину
11.11.2022
Сегодня «Орлан» отправился в первый рейс из Челябинска в Екатеринбург
09.11.2022
С 11 ноября между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать «Орлан»
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022