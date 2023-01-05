С пятого января «Орлан» начинает совершать сдвоенные рейсы по маршруту «Челябинск – Екатеринбург»

В связи с большой популярностью у пассажиров в период с пятого по девятое января число вагонов в поезде «Орлан» сообщением «Челябинск – Екатеринбург» увеличат до четырех.

Как сообщает телеграм-канал «Свердловской пригородной компании», первый сдвоенный рейс состоится сегодня, пятого января, в 18 часов из Екатеринбурга (№7126\7124).

Девятого января в 06.39 с увеличенным до четырех количеством вагонов отправится рейс из Челябинска (№7123\7125).

Оформить проездные документы на поезд можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также онлайн - с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Билеты продаются без указания мест, отмечают в «Свердловской пригородной компании».

Отметим, сдвоенные рейсы в праздничные дни, с пятого по девятое января, «Орлан» будет совершать ежедневно.

В свой первый рейс по маршруту «Челябинск – Екатеринбург» пригородный поезд отправился ранним утром 11 ноября 2022 года.

Рельсовый автобус «Орлан» отличают современный дизайн, продуманная эргономика и повышенный уровень комфорта для пассажиров. Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне – мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло.

Подвижной состав адаптирован для нужд маломобильных пассажиров. В головном вагоне для удобства посадки и высадки предусмотрен подъемник для кресел-колясок, оборудованы специализированное место и санитарный модуль.