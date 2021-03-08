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Красота спасет мир

В женской колонии Челябинска появилась новая Мисс Весна

В женской колонии №4 Челябинска выбрали новую Мисс Весну. Конкурс красоты и талантов по традиции был приурочен к 8 Марта и стал замечательным подарком представительницам прекрасной половины человечества.

Отбывающие наказание, лишенные свободы, но – как показал праздник женского очарования в колонийских стенах – не потерявшие надежды, не разучившиеся радоваться, смеяться, сопереживать: осужденные «четверки» оказались по-настоящему благодарными и эмоциональными зрительницами. Причем все эмоции зала были со знаком плюс.

И такая положительная реакция на выступления, несомненно, очень добавила конкурсантками уверенности и веры в себя.

На сцену исправительного учреждения седьмого марта 2021-го года вышли пять участниц. Высокая статная брюнетка Марина Панченко представляла первый отряд, загадочная и утонченная Татьяна Скоропадова - второй, изящная русоволосая Ксения Дайбова – третий, жизнерадостная обаятельная блондинка Алена Щелкунова - отряд №4, артистичная и харизматичная Дарья Ческидова - отряд №5.

У каждой претендентки на титул «Мисс Весна» - своя изюминка, свой шарм, свой неповторимый стиль. И, конечно, - своя группа поддержки: и на сцене, и в зале.

Как оказалось, «четверка» богата самородками. Девушки и поют, и танцуют, и шутить умеют, и наряды мастерить горазды – из всего, что есть под рукой. Одним словом, молодцы.

Конкурсантки постарались на славу - номера у них получились яркими, зрелищными, запоминающимися, некоторые выходы на сцену оказались и весьма оригинальными.

Отдельное браво - за костюмы. Каждый выход на сцену - новый наряд, новый образ. К слову, когда того требовали поставленные организаторами задачи (вжиться в образ артисток из 80-х в конкурсе «Домашнее задание»), в дело шли и парики – например, как в случае с хитом группы «Комбинация» «American boy», который для выступления выбрали сразу две конкурсантки: под зажигательные аккорды участницы их музыкальных коллективов эффектно трясли на сцене пышными кудрявыми шевелюрами. А в новом конкурсе «Я патриот» под звуки всеми любимой «Катюши» бодро шагали по сцене челябинской колонии очаровательные солдатки в гимнастерках.

Традиционно весенний конкурс красоты в «четверке» состоял из трех этапов: приветствия, домашнего задания и дефиле. Патриотическая составляющая украсила «Мисс Весну» впервые – по инициативе начальника отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-4 подполковника внутренней службы Натальи Седовой.

Задумка Натальи Александровны оказалась правильной – конкурс «Я патриот» получился теплым, душевным. Девушки трогательно признавались в любви к родной земле – читали стихи, ей посвященные, и воспевали красоту и величие Родины в песнях.

К слову, именно Наталья Седова оценивала – при помощи сотрудниц дежурной смены – выступления своих подопечных. Именно ей в результате предстояло определить победительницу.

Как призналась потом Наталья Александровна, судить было непросто, сделать окончательный выбор – сложно. Все девушки ее приятно удивили своими талантами, раскрывшись с неожиданной стороны.

«Участницы у нас всегда разные. И каждый раз я испытываю приятное удивление, видя их выступления на сцене. Этот год, конечно, не исключение. Очень довольна всеми конкурсантками. Наши девушки – большие молодцы», - поделилась Наталья Седова.

По ее словам, «Мисс Весна» в «четверке» проходит каждый год, начиная с 2012-го (женское исправительное учреждение было открыто на базе расформированной воспитательной колонии для несовершеннолетних летом 2011-го). Подготовка к весеннему конкурсу красоты ведется, как правило, несколько месяцев: участницам надо и номера придумать, и над сценическим образом поработать, и наряды изобрести.

«Мисс Весна-2021» в «четверке» – это буйство красок, экспрессия, весенняя нежность, романтика, лирика, юмор. И, конечно, оглушительные аплодисменты вдохновленной публики.

Практически овациями встретили зрительницы красавиц-участниц в конкурсе «Дефиле». И неудивительно. Платья у девушек получились что надо. Марина Панченко назвала свое чудесное платье «Весна», Татьяна Скоропадова облачилась в яркий «Весенний каприз», Ксения Дайбова олицетворяла собой «Нежный лотос», Алена Щелкунова дарила сочную, богатую красками «Весеннюю радость», Дарья Ческидова блистала, словно императрица, в темно-зеленом, глубокого оттенка, платье «Алмаз души».

После того, как конкурсантки закончили дефилировать по сцене, Наталья Седова удалилась для принятия решения. Образовавшуюся паузу заполнил конкурс-разминка «Василиса Премудрая», в котором находить ответы на вопросы участницам помогал весь зал.

И вот, наконец, церемония награждения. Мисс Очарование - Алена Щелкунова, Мисс Загадка – Татьяна Скоропадова, Мисс Талант – Марина Панченко, Мисс Зрительских симпатий – Дарья Ческидова. Победительницей стала Ксения Дайбова. Именно она, уроженка Кыштыма, 33-летняя мама двоих детей, – новая Мисс Весна.

Седьмого марта 2021-го года девушки со сцены исправительного учреждения доказали верность слов Федора Михайловича Достоевского о красоте, которая спасет мир. Она действительно спасет: подарит радость, вдохновение и надежду.

P.S. Выступления женского духового (!) оркестра «Мечта» четвертой колонии и других замечательных, талантливых колонийских артисток также стали отличным подарком представительницам прекрасной половины человечества на 8 Марта.