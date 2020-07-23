В Златоусте град уничтожил часть урожая в огородах жителей

Град, выпавший в минувший дни в Златоустовском городском округе (Челябинская область), уничтожил часть урожая в огородах жителей частного сектора. Власти думают, как помочь пострадавшим.

«За 12 лет проживания на Седьмом жилом Участке, такое первый раз. Градом побит весь урожай», - рассказывает Марина Веденеева.

«По поручению главы ЗГО будет создана комиссия, в состав которой войдут представители соцзащиты, ГО и ЧС», - написал на своих страницах в социальных сетях председатель городского собрания депутатов Алексей Карюков.

Члены комиссии рассмотрят все обращения граждан, побывают в побитых огородах и садах, на месте оценят ущерб. Кроме того, по словам Карюкова, комиссия уточнит место прописки, социальный статус (многодетные, малоимущие, одинокие и так далее) и материальное положение пострадавших

«После этого вместе с главой будет приниматься решение о помощи в той или иной форме», - уточнил спикер и отметил, что все заявления о помощи можно направлять на почту Собрания zlatdep@mail.ru. Кроме того, нужно указать свой адрес, телефон и предоставить фотографии пострадавшего урожая.

Антон Гайнуллин сообщает спикеру, что от града в Златоусте пострадал не только урожай, но и часть имущества граждан и прикладывает фото в доказательство своих слов.

Напомним, в Челябинской области уже пятые сутки действует экстренное предупреждение – сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер. Оно объявлено и на четверг, 23 июля.