ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Златоусте град уничтожил часть урожая в огородах жителей

Общество
Сегодня, 13:28
Автор: 
Любовь Юрина

Град, выпавший в минувший дни в Златоустовском городском округе (Челябинская область), уничтожил часть урожая в огородах жителей частного сектора. Власти думают, как помочь пострадавшим.

«За 12 лет проживания на Седьмом жилом Участке, такое первый раз. Градом побит весь урожай», - рассказывает Марина Веденеева.

«По поручению главы ЗГО будет создана комиссия, в состав которой войдут представители соцзащиты, ГО и ЧС», - написал на своих страницах в социальных сетях председатель городского собрания депутатов Алексей Карюков.

Члены комиссии рассмотрят все обращения граждан, побывают в побитых огородах и садах, на месте оценят ущерб. Кроме того, по словам Карюкова, комиссия уточнит место прописки, социальный статус (многодетные, малоимущие, одинокие и так далее) и материальное положение пострадавших

«После этого вместе с главой будет приниматься решение о помощи в той или иной форме», - уточнил спикер и отметил, что все заявления о помощи можно направлять на почту Собрания zlatdep@mail.ru. Кроме того, нужно указать свой адрес, телефон и предоставить фотографии пострадавшего урожая.

Антон Гайнуллин сообщает спикеру, что от града в Златоусте пострадал не только урожай, но и часть имущества граждан и прикладывает фото в доказательство своих слов.

Напомним, в Челябинской области уже пятые сутки действует экстренное предупреждение – сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер. Оно объявлено и на четверг, 23 июля.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Среда обитания
19.07.20 23:42
Экстренное предупреждение на Южном Урале продлено еще на сутки
Среда обитания
19.07.20 12:20
Экстренное предупреждение для южноуральцев
Среда обитания
11.07.20 12:09
Новое экстренное предупреждение для южноуральцев
Среда обитания
12.07.19 15:06
К аномальной жаре в Челябинской области добавятся сильные дожди, грозы и град
Сегодня, 11:30
В Челябинской области за сутки выявлено 129 случаев коронавируса
Сегодня, 11:22
В Челябинской области с начала ЕГЭ 16 человек не были допущены до экзаменов из-за высокой температуры
Сегодня, 10:01
Воду южноуральцам будут подвозить на новых спецмашинах
Вчера, 17:41
Сначала работа, потом контракт
Вчера, 17:34
В Магнитогорске путем голосования выбрали место для стелы «Город трудовой доблести»
Вчера, 17:28
Жители дома в Челябинске возмущены издевательствами соседа над хаски
Вчера, 15:19
Анонсы событий и мероприятий на 23 июля
Вчера, 15:10
Алексей Текслер: Варненский район продолжает меняться к лучшему, но есть и нерешенные проблемы
Вчера, 14:56
Осужденный копейской колонии на "отлично" защитил диплом о высшем образовании
Вчера, 14:41
Алексей Текслер поручил решить в Варненском районе проблему с ФАПами и создать отделение патологоанатомии
Общество
Сегодня, 11:22
В Челябинской области с начала ЕГЭ 16 человек не были допущены до экзаменов из-за высокой температуры
Общество
21.07.20 22:58
Алексей Текслер познакомился с работой Михеевского ГОКа и узнал о перспективах его развития
Новости
Сегодня, 14:19
Федерация
Общественники потребовали запретить выдавать кредиты через приложение
Сегодня, 13:15
Общество
«Интерсвязь» и ЧелГУ будут готовить IT-специалистов мирового уровня
Сегодня, 13:04
Федерация
Китай отправил на Красную планету свой первый зонд
Сегодня, 12:51
Экономика
Количество акционеров ВТБ за последний год увеличилось почти вдвое
Сегодня, 12:38
Культура
В Сатке краеведческий музей обзавелся мультимедиа-гидом
Материалы рубрики
Сегодня, 13:15
Общество
«Интерсвязь» и ЧелГУ будут готовить IT-специалистов мирового уровня
Сегодня, 11:42
Общество
В Магнитогорске собрали «Лица Победы»
Сегодня, 11:33
Общество
Челябинские власти продолжают менять облик подземных переходов на площади Революции
Вчера, 17:41
Общество
Сначала работа, потом контракт
Вчера, 17:34
Общество
В Магнитогорске путем голосования выбрали место для стелы «Город трудовой доблести»
Теги
град
Златоуст
Собрание депутатов Златоустовского городского округа
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика