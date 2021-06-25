В Златоусте открывают дополнительную госпитальную базу в связи с ростом заболевших ковидом

В Златоустовском городском округе (Челябинская область) открывается дополнительная госпитальная база в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 и увеличением числа госпитализаций.

«В связи с ростом количества заболеваний COVID-19 в городской больнице г. Златоуст, на базе стационара №2 открывается дополнительная госпитальная база на 100 коек», - сообщает пресс-служба минздрава области.

На сегодня в области основные госпитальные базы расположены в Челябинском, Магнитогорском, Миасском и Кыштымском городских округах, Саткинском и Ашинском районах.

Заполнена областная инфекционная больница в Малой Сосновке. В Челябинске под ковид перепрофилированы терапевтический корпус на 270 коек в восьмой горбольнице, открывается свыше 300 дополнительных мест в горбольнице №5, корпус на Островского.