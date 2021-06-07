В Златоусте состоялся первый этап ХХХV мемориала имени Виталия Масленникова

В Златоусте (Челябинская область) завершился первый этап мемориала имени Масленникова. Традиционно мероприятие проходило в течение двух дней, общее количество участников составило более 500 человек.

В Златоусте памятный мемориал проходил в 20 раз, в 2020 году был отменен, как и другие массовые мероприятия из-за пандемии. Мемориал в Златоусте организован в 2000 году в память о каждом из 30-ти сотрудников правоохранительных органов города, погибших при исполнении служебных обязанностей.

«В первый день мемориал начался с соревнований в подтягивании, рывке гири, стрельбе. Всего приняло участие 14 команд. Мероприятие продолжилось молебном в храме Серафима Саровского. После чего организованно на автобусе участники мероприятия приехали на митинг у мемориала Памяти, расположенного у стен здания отдела полиции. В траурном митинге приняли участие семьи погибших сотрудников и действующие сотрудники», - сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

Присутствующие участники мероприятия выразили слова признательности и поддержки семьям погибших сотрудников, вспомнили всех ушедших поименно. В завершение мероприятия память ребят почтили минутой молчания, после чего состоялось возложение цветов руководством, представителями общественности, родственниками, коллегами по службе к мемориальной доске.

Во второй день состоялись спортивные состязания среди сотрудников органов внутренних дел горно-заводкой зоны. В соревнованиях приняли участие команды ОМВД: Трехгорного, Миасса, Чебаркуля, Сатки, Катав-Ивановска, Аши, Усть-Катава, Кусы. Также были представлены команды Златоуста.

«Участники мемориала-2021 мерили свои силы в перетягивании каната, командном беге, комбинированной эстафете, семейной эстафете, детском забеге. В соревнованиях принимали участие кинологи со своими питомцами, они соревновались в комбинированной эстафете», - добавила Ольга Аристова.

Занявшие первое место полицейские ОМВД РФ по Златоустовскому городскому округу примут участие в заключительном этапе мемориала имени Виталия Масленникова в Челябинске.

Напомним, 23 июня 1986 года во время задержания преступника он, спасая жизнь находившихся рядом людей, был смертельно ранен в голову. Врачи сделали все возможное и невозможное, но спасти полицейского медики не смогли. За мужество и самоотверженные действия Виталия Масленникова посмертно наградили орденом Красной Звезды. В Ленинском районе столицы Южного Урала его именем назвали улицу, а приказом МВД от 21 января 1987 года его имя занесено навечно в списки личного состава милиции Челябинска.

Сам мемориал памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей традиционно состоится 22 июня.