Вандалы атаковали «подземку» на площади Революции

В Челябинске вандалы не успокаиваются. Они снова атаковали подземный переход на площади Революции.

Как сообщили в администрации Челябинска, МБУ «Геоцентр» были зафиксированы акты вандализма в подземном пешеходном переходе на Площади Революции. В ночь с 29 на 30 июля были сломаны светильники и повреждены стены.

Ранее вандалы там также ломали поручни. В настоящее время подано заявление в полицию.

«Призываем горожан бережно относиться к муниципальному имуществу и уважать чужой труд. Если Вы стали свидетелями указанных актов вандализма, просим проявлять гражданскую активность и незамедлительно обращаться в полицию», - сказали в администрации города.