Вандалы посягнули на новый веломаршрут на озере Сугомак

В Челябинской области вандалы уничтожили часть маркировки нового веломаршрута около Сугомака и исторические стенды.

Как оказалось, все таблички на маршруте «Черная дорога» рядом с водоемом (от дороги на Васькин ключ до памятника Красным мадьярам) были демонтированы еще около двух недель назад.

«Вандалы последовательно прошли этот длинный участок маршрута и сняли каждую табличку, а также информационные стенды с исторической справкой о Голой Сопке и обелиске Красным мадьярам. Часть табличек и, главное, обозначенные выше стенды исчезли», - отмечают в сообществе «Горнолыжный комплекс Егоза/Кыштым» в ВКонтакте.

Заявление в полицию уже написано. В настоящее время ведется поиск свидетелей случившегося и пропавших табличек и стендов.

О том, что веломаршрут подвергся атаке злоумышленников, в ГЛК «Егоза» узнали лишь пару дней назад. И только вчера, 17-го октября, сотрудники смогли оценить масштаб нанесенного вреда.

«Есть вероятность, что вандалы снимали стенды из-за веревок... Веревок! А точнее отрезков капроновой веревки длиной от 50 до 150 сантиметров, потому что мы не нашли не одной, а сами стенды и таблички просто лежали внизу под деревьями. Пропали стенды, скорее всего, уже после. Возможно, кто-то заботливо их забрал и готов вернуть. Мы будем рады их возвращению, а также любой информации о вандалах», - подчеркивают в сообществе «Егоза/Кыштым» в ВК.

Коллектив горнолыжного комплекса обращается к южноуральцам и гостям региона с призывом не портить таблички и не снимать их даже в том случае, если проект «Егозы» (совместный с молодежным проектным центром «Рассвет», реализованный на средства гранта губернатора Челябинской области) вдруг чем-то не угодил: названием или, может, самим своим существованием…

«Таблички не для красоты, а для навигации! Ориентируясь по ним, здесь могут гулять группы туристов. Вы подвергаете их опасности – люди могут заблудиться. Еще одна задача проекта - показать значимость территории как гостям, так и местным жителям, научить ее беречь и гордиться ею. Если вы увидите на территории Егозы, Сугомака и озера Сугомак поврежденные или демонтированные таблички нашего проекта - напишите нам. Так у нас будет время их быстрее восстановить», - отмечают в ГЛК «Егоза».

Как оказалось, один из гостей подвергшейся атаке вандалов территории гулял по ней девятого октября и уже тогда видел две таблички «лежащими» на земле. Житель Кыштыма предположил, что другие таблички также были оторваны, так как по маршруту он шел, ориентируясь лишь на синие метки на деревьях.

Сотрудники горнолыжного комплекса попросили молодого человека в следующий раз (если он еще когда-нибудь столкнется с подобным) сразу сообщить им об увиденном – оперативность получения информации, по их мнению, добавит шансов спасти веломаршрут от преступных посягательств.

Также коллектив «Егозы» попросил туристов во время прогулок обратить внимание на другие таблички – в районе оранжевой и красной трасс. Как пояснили работники ГЛК, они хотят убедиться в том, что туда вандалы не добрались, однако сами физически все проверить не успевают.

Одна из туристок ответила, что 16-го октября, когда она гуляла по оранжевой трассе - от «Егозы» до узкоколейки, все таблички и стенды были на месте.

Отметим, «Черная дорога» - это пятая и последняя из новых экотроп под Кыштымом, которые были обустроены в окрестностях муниципалитета этим летом. «Черная дорога» предназначена для велотуристов. Маршрут предусматривает старт от подножья ГЛК «Егоза» и движение в сторону озера Сугомак по следам старой железной дороги. Данный маршрут - трансформер: путешественник сам может составлять карту своего пути из предложенных вариантов. Общая длина маршрута – два десятка километров.

ФОТО: «Горнолыжный комплекс Егоза/Кыштым» в ВКонтакте