Новые экотропы под Кыштымом станут настоящим подарком любителям пеших прогулок

В Челябинской области, в окрестностях Кыштыма, этим летом появятся пять промаркированных маршрутов общей протяженностью 25 километров. Они свяжут все окрестные достопримечательности: горные вершины, Сугомакскую пещеру и озеро Сугомак, исторические памятники.

Проект реализуется молодежным проектным центром «Рассвет» и горнолыжным комплексом «Егоза» на средства гранта губернатора Челябинской области. Объем софинансирования из регионального бюджета составил 671 тысячу рублей, еще около 400 тысяч – собственные вложения авторов проекта.

Тропы будут пересекаться, но отличаться друг от друга протяженностью и уровнем сложности. Выбрать вариант прогулки по природным достопримечательностям смогут как подготовленные туристы, так и семьи с маленькими детьми.

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К сегодняшнему дню три из пяти троп практически готовы и могут принимать туристов:

– тропа «Панорама» (1,8 километра) стартует от парковки спортивного комплекса «Егоза» и ведет к вершине одноименной горы, где вскоре появится удобная смотровая площадка. Маршрут подходит даже для пожилых людей и детей;

– тропа «Кольцо» (лесная тропа здоровья) также начинается на парковке ГЛК «Егоза», идет по лесу и заканчивается в точке старта. Это кольцевой маршрут протяженностью 1,4 километра. Предполагается, что здесь станут популярны занятия скандинавской ходьбой;

– тропа «Туда и обратно» (семь километров в одну сторону) соединит ГЛК «Егоза» и Сугомакскую пещеру. Она проходит через руины динамитного завода и несколько родников.

Еще два маршрута сейчас находятся в стадии подготовки. Маршрут «Три вершины» протяженностью 12 километров пройдет по вершинам гор Егоза, Малый и Большой Сугомак. Такая прогулка подойдет для опытных походников.

Пятая тропа – «Черная дорога» – предназначена для велотуристов. Им предстоит стартовать от подножья ГЛК «Егоза» и двигаться в сторону озера Сугомак по следам старой железной дороги. Это маршрут-трансформер: путешественник сам сможет составить карту своего пути из предложенных вариантов. Общая длина его составит двадцать километров, рассказала представитель Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Сукинова.