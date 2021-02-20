Вице-премьер Хуснуллин: В Челябинской области надо строить больше жилья

У Челябинской области большой потенциал в сфере строительства нового жилья.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после состоявшегося сегодня, 20-го февраля, совещания по вопросам социально-экономического развития региона, в котором также приняли участие полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«На совещании мы подробно обсудили перспективы жилищного строительства, - сказал Хуснуллин. - Считаю, что здесь у Челябинской области большие возможности. Надо строить больше жилья, чтобы у людей было больше возможностей купить жилье разного уровня в разных районах. И здесь мы с Алексеем Текслером договорились отдельно разработать программу ускоренного строительства. С Владимиром Якушевым договорились, что на базе Челябинска будем отрабатывать различные механизмы, в том числе и комплексное развитие территорий».

Кроме того, в Челябинской области из ветхого и аварийного жилья переселено больше людей, чем было запланировано.

«Сегодня мы решили дополнительно ускориться, - рассказал вице-премьер. - Если Челябинская область сможет ускориться и строить больше домов, то мы изыщем дополнительные средства. Это значит, что люди из ветхого и аварийного жилья раньше переедут в новые квартиры».

Сегодня поступило обращение главы региона Алексея Текслера к вице-премьеру рассмотреть возможность расширения трассы М-5 до четырех полос ускоренным темпом.