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Вице-премьер РФ Хуснуллин: Сегодня на ММК я увидел строительство мирового уровня

В Магнитогорск (Челябинская область) сегодня, 20-го февраля, с рабочим визитом прибыли заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

В рамках рабочей поездки для почетных гостей - город металлург посетил также губернатор Челябинской области Алексей Текслер - была проведена презентация проекта «Притяжение».

«Притяжение» - это комплексы социальной, спортивной, образовательной, деловой направленности, которые разместятся на 400 гектарах земель, принадлежащих комбинату.

Согласно проекту, предусмотрено место для отдыха и прогулок, отель, искусственный водоем планируемой площадью 15 гектаров, городской пляж. В активной зоне - спортплощадки, беговые и велодорожки фитнес-центр, тренировочная ледовая арена, фристайл-арена со скалодромом и универсальным залом командных видов спорта.

Для юных магнитогорцев - это детский центр развлечений с тематическими парками, а также так называемый город профессий, научный музей, места для творческих студий. Предполагаются музейно-образовательная и деловая зоны, организаторы собираются открыть комплекс креативной индустрии.

«Магнитогорск - важнейший город для экономики города. Все те задачи, которые мы обсуждали в прошлом году, реализуются. У нас большие планы на этот год. По строительству детских садов и ремонту аварийных домов. Что касается проекта «Притяжение», то он будет визитной карточкой города», - сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Здесь социально ориентированный бизнес. Тот объект, на котором мы сегодня присутствуем, - это как раз огромные инвестиции градообразующего предприятия. Магнитогорск всегда этим отличался, комбинат вкладывает огромные инвестиции в развитие городской среды», - добавил Владимир Якушев.

Затем вице-премьер и полпред побывали на ПАО «ММК».

В 2020 году ПАО «ММК» реализовало на рынок РФ 7,4 миллиона тонн металлопродукции. Доля продаж в адрес металлоторговых компаний составила около 30-ти процентов. Примерно половина этого объема продукции была распределена на склады металлоторговых компаний, расположенных в «домашних» регионах (рынок Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока). Наиболее востребованными продуктами стали горячекатаный прокат и сорт, на долю которых пришлось более 60-ти процентов объема реализации.

«Я восхищен увиденным, я восхищен масштабом того, что сделано, - с точки зрения производства металла и с точки зрения реконструкции. Это колоссальные инвестиции, огромная работа строителей. То, что я сегодня увидел, это строительство мирового уровня. Это вещи, которыми можно гордиться не только на российском уровне, а на уровне всего мира. Для нас важно, чтобы в стране был металл», - сказал Марат Хуснуллин.

«Гостей интересовали вопросы перспективного развития, реализации инвестиционных проектов и вопрос развития города. Нас поддерживают и на федеральном, и на региональном уровнях. Сейчас также рассматриваются вопросы развития нашего аэропорта», - отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

После Магнитогорска заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отправились в Челябинск. Там они осмотрят новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта имени Курчатова, посетят новый жилой комплекс «Evo Park», ознакомятся с ходом строительства новой школы, проведут совещание по вопросам социально-экономического развития региона.