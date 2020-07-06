Виктор Ереклинцев похвалил студентов за работу в челябинском Саду камней

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев похвалил студентов за работу в Саду камней.

Молодежь занялась приведением в порядок некогда популярной, а ныне заброшенной территории в минувшую пятницу, третьего июля.

"Студотряды работают очень слаженно, хорошо. Нареканий нет", - доложил Виктор Ереклинцев на аппаратном совещании в городской администрации сегодня, шестого июля.

Напомним, работа в Саду камней ведется подрядной организацией при помощи представителей студенчества в рамках пилотного проекта по привлечению к уборке и благоустройству общественных пространств южноуральской столицы студотрядов.

Как сообщил на "аппаратке" заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, в настоящее время в семи районах областного общественные приводят в порядок 130 студентов. Чиновник назвала эту инициативу хорошей и полезной для города.

Что касается Сада камней, в ближайшее время здесь планируется сделать - по временной схеме - тропиночную сеть, произвести санитарную обрезку поросли и покосить траву.

Напомним, по вопросу создания ландшафтного парка и благоустройству набережной на участке между Краеведческим музеем и улице Красной в Челябинске в прошлом году проводилось голосование, завершившееся в ноябре.

Голосование проходило на портале "Активный житель 74". В нем приняли участие три тысячи 796 жителей южноуральской столицы. Большинство челябинцев (88 процентов) поддержали идею благоустройства набережной и создания концептуально нового для Челябинска вида общественного пространства - ландшафтного парка. Против высказались 453 респондента (11,93 процента).

Как сообщили тогда в пресс-службе администрации Челябинска, проектом запланировано создание на территории в 1,2 гектара (ранее была известна, как Сад камней, а сейчас заброшена) пространства для занятий спортом и отдыха горожан с тропиночной сетью с разнообразными видами покрытий, масштабным озеленением.

Говорилось и о создании здесь небольших оригинальных локаций с использованием малых архитектурных форм, искусственных холмов и водных объектов, о подсветке деревьев и установке вдоль тропинок светильников.