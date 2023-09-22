Виктор Рашников вновь избран президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области

Председатель совета директоров ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) Виктор Рашников вновь избран президентом Союза промышленников и предпринимателей региона.

Объединенное общее собрание челябинской региональной общественной организации и конференции областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» состоялось в Челябинске сегодня, 22 сентября.

В мероприятии, помимо членов СПП – ведущих предпринимателей Южного Урала, приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер, члены областного правительства, депутаты регионального парламента, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области, представители других предпринимательских объединений.

В приветственном слове к участникам собрания глава региона Алексей Текслер отметил весомый вклад, который на протяжении всей 30-летней истории организации члены южноуральского СПП вносят в развитие экономики и социальной сферы Челябинской области. Александр Шохин в своем выступлении назвал СПП региона одним из ведущих и крупнейших предпринимательских объединений России, члены которого успешно решают вопросы экономического развития, повышения экологической безопасности, подготовки квалифицированных кадров для промышленности.

На общем собрании были подведены итоги работы общественной организации и ассоциации работодателей за четыре года. Также члены СПП утвердили отчет ревизионной комиссии, внесли дополнения и изменения в уставы организаций. Кроме того, были выбраны руководящие органы обеих структур на период до 2028 года.

Виктор Рашников, вновь избранный президентом челябинской региональной общественной организации и областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», выступил с докладом об основных направлениях их деятельности на следующий отчетный период.

По завершении организационного заседания правления СПП состоялся брифинг, на котором Виктор Рашников, Алексей Текслер и Александр Шохин ответили на вопросы журналистов.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в частности, Виктор Рашников рассказал о ходе реализации крупнейших инвестиционных проектов Магнитки, в том числе комплекса коксовой батареи №12, а также об уникальном городском курорте «Притяжение», который создается в Магнитогорске по его инициативе.