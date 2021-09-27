Владимир Мякуш вручил награды ЗСО медработникам ОКБ№3 Челябинска

Медицинских работников Челябинской областной клинической больницы №3 (больница «скорой помощи» чествовали в Законодательном собрании региона. Награда лучшим вручал председатель регионального парламента Владимир Мякуш.

Вручая награды сотрудникам больницы, Владимир Мякуш поблагодарил их за профессионализм и преданность своему делу.

«Ведь пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием для всех нас. В Челябинской области многие больницы были перепрофилированы в ковидные госпитали. На базе вашей больницы с самого начала эпидемии было развернуто одно из первых перепрофилированных отделений для лечения больных с ковидом. За короткие сроки удалось укомплектовать это отделение современным оборудованием, медикаментами и сделать все, чтобы больным вовремя была оказана квалифицированная медицинская помощь. В короткие сроки была построена и сегодня принимает пациентов со всей Челябинской области новая инфекционная больница в Малой Сосновке, которая является вашим подразделением. За всем этим стоит ваш нелёгкий труд, труд медицинских работников», – обратился к медицинскому персоналу Владимир Мякуш.

Председатель областного парламента поздравил медиков с заслуженной наградой и пожелал успехов в работе и крепкого здоровья.

Благодарственным письмом Законодательного Собрания Челябинской области были награждены заведующий отделением, сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии и хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Алексей Сазанов, врач-невролог отделения медицинской реабилитации Наталья Антонова, врач-акушер-гинеколог отделения пульмонологического перепрофилированного отделения для оказания медицинской помощи пациентам с новой короновирусной инфекцией COVID-19 стационара Танзеля Аппоева и медицинские сёстры отделения Галина Ахметшина, Альфия Аюпова и Антонина Нуритдинова, а также начальник службы питания областной клинической больницы № 3 Сергей Мазаев.

Почетной грамотой Законодательного Собрания Челябинской области награждены заведующая отделением, врач-пульмонолог отделения пульмонологического перепрофилированного отделения для оказания медицинской помощи пациентам с новой короновирусной инфекцией COVID-19 стационара Елена Лозовая, врач-кардиолог отделения кардиологии Елена Сидорова.

Главный врач областной клинической больницы № 3 города Челябинска Михаил Вербитский в своем выступлении поблагодарил депутатов Законодательного Собрания за поддержку сферы здравоохранения.

Так, ежегодно в июне, к профессиональному празднику медицинских работников, Законодательное Собрание вручает премии в сфере здравоохранения.

В декабре 2020 года по инициативе депутатов регионального парламента и его председателя Владимира Мякуша благодарственными письмами Законодательного Собрания было награждено более 1,5 тысячи врачей, медицинских сестер, фельдшеров, работников скорой медицинской помощи, всех, кто участвовал в борьбе с пандемией. Героями информационного проекта Законодательного Собрания «Спасибо врачам» стали врачи, медицинские сестры, фельдшеры, сотрудники выездных медицинских бригад – те, кто сегодня остается на передовой в борьбе за человеческие жизни.

ФОТО: Законодательное собрание Челябинской области