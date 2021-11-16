Владимир Мякуш вручил почетную грамоту Заксобрания директору «Урал-пресс-информа» Галине Ивановой

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие средств массовой информации Южного Урала наградил почетной грамотой ЗСО директора регионального информационного агентства «Урал-пресс-информ» Галину Иванову.

Галина Николаевна, 13-го ноября отметившая 70-летие, работает в журналистике Южного Урала более полувека, прошла путь от корреспондента, обозревателя по проблемам городского хозяйства в газете «Вечерний Челябинск» до заместителя редактора в газете «Уральский курьер» и впоследствии – директора старейшего информагентства Челябинской области.

Как отмечают в Заксобрании региона, сегодня Галина Иванова много внимания уделяет совершенствованию методов управления агентством, передовому техническому оснащению «Урал-пресс-информа», стремится к получению новых знаний. Является победителем многочисленных конкурсов журналистских работ.

Коллектив агентства поздравляет своего руководителя с заслуженной наградой.