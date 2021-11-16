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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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16.11.2021

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16.11.2021

Южноуральцы могут подать заявку на всероссийский конкурс «Ты в игре»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.11.2021

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16.11.2021

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Фото: ЗСО

Владимир Мякуш вручил почетную грамоту Заксобрания директору «Урал-пресс-информа» Галине Ивановой

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие средств массовой информации Южного Урала наградил почетной грамотой ЗСО директора регионального информационного агентства «Урал-пресс-информ» Галину Иванову.

Галина Николаевна, 13-го ноября отметившая 70-летие, работает в журналистике Южного Урала более полувека, прошла путь от корреспондента, обозревателя по проблемам городского хозяйства в газете «Вечерний Челябинск» до заместителя редактора в газете «Уральский курьер» и впоследствии – директора старейшего информагентства Челябинской области.

Как отмечают в Заксобрании региона, сегодня Галина Иванова много внимания уделяет совершенствованию методов управления агентством, передовому техническому оснащению «Урал-пресс-информа», стремится к получению новых знаний. Является победителем многочисленных конкурсов журналистских работ.

Коллектив агентства поздравляет своего руководителя с заслуженной наградой.

ЗСО
Владимир Мякуш
Челябинск
СМИ
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16.11.2021 14:01

Жительница Челябинска оформила кредит на покойника

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12.11.2021 12:51

Челябинск готовится к открытию международного фестиваля классической музыки

12.11.2021 12:41

В Челябинской области за сутки заболело ковидом 580 человек, умерло 30

12.11.2021 12:18

Тренера из Челябинска отправили в колонию за склонение спортсменки к употреблению стероидов

12.11.2021 12:11

Полицейские Челябинска задержали водителя, который врезался в маршрутку и скрылся с места ДТП

12.11.2021 12:07

Сбербанку — 180 лет: от одного клиента к ста миллионам

12.11.2021 11:06

В Челябинске на уборку дорог от снега выведено около 150 единиц техники