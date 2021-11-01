01.11.2021
Полицейские пересчитали всех бомжей Челябинска и нашли без вести пропавших людей
01.11.2021
Полицейские Челябинска нашли дома у наркоагронома почти три десятка кустов конопли
01.11.2021
В обновленной библиотеке Катав-Ивановска читателей встречает робот Алексей
01.11.2021
ММК поделился опытом цифровой трансформации бизнес-процессов
01.11.2021
Власти Челябинска объявили «войну» нелегальным торговцам «незамерзайкой»
01.11.2021
В Магнитогорске для школьников и студентов сохранили льготный проезд
Власти Челябинска объявили «войну» нелегальным торговцам «незамерзайкой»
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021