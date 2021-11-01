Власти Челябинска объявили «войну» нелегальным торговцам «незамерзайкой»

В Челябинске начались рейды по нелегальным точкам торговли «незамерзайкой»: стеклоомывающая жидкость, продаваемая на обочинах дорог, едва ли может похвастаться хорошим качеством.

О проводимых рейдах рассказал сегодня, первого ноября, на аппаратном совещании в администрации руководитель аппарата мэрии Челябинска Валерий Смирнов.

«Был проведен совместный с полицией рейд по точкам, которые расположены на обочинах дорог и где торгуют «незамерзайкой». Сотрудниками управления благоустройства составлено восемь административных протоколов, они направлены в административную комиссию для наложения на виновных лиц штрафов», - сообщил Валерий Смирнов.

Напомним, стоимость стеклоомывающей жидкости, которая продается на обочинах дорог, составляет около 120-150 рублей. В магазинах «незамерзайка» стоит дороже: от 250 до 300 рублей.

При этом основной компонент легальной «незамерзайки», которую можно купить в автомагазинах и на АЗС, - изопропиловый спирт. Стеклоомывающая жидкость, которая продается на обочинах, преимущественно сделана из метилового спирта, который значительно дешевле, но при этом является небезопасным.