Власти Челябинска утвердили место установки памятника погибшим в СВО

Администрация Челябинска утвердила место установки памятника российским воинам, погибшим в специальной военной операции: мемориал в память о героях воздвигнут рядом со сквером 20-летия Победы на улице Воровского в Центральном районе.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил депутат челябинской городской думы от партии «Справедливая Россия – За Правду» Владимир Корнев, выступивший инициатором увековечивания памяти участников СВО (Владимир потерял в СВО уже не одного друга детства и одноклассника – во взрослой жизни многие его товарищи, вместе с которыми он учился в школе чебаркульского военного городка, стали офицерами).

По словам Владимира Корнева, добро на установку памятника в вышеназванном месте сегодня, шестого декабря, дал начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Павел Крутолапов. Идея воздвигнуть мемориал именно рядом со сквером, заложенным в честь Великой Победы, получила всеобщее одобрение, и это совсем не удивительно: очень правильно, что рядом с монументами героям прошлого появится монумент героям нашего времени (а вообще, конечно, героизм – понятие вневременное).

«Теперь начинаем готовить новые эскиз и макет. Этой работай занимается команда в лице скульпторов Анны Шариковой и Александра Подгорнова и помощника-волонтера Артема Денисова», - рассказал Владимир Корнев.

Напомним, изначально памятник планировалось установить в Чебаркуле, в октябре в муниципалитете состоялось совещание по данной теме с участием заместителя главы города Натальи Поповой.

Однако впоследствии было решено воздвигнуть мемориал в областном центре.

Желающие внести вклад в создание и установку монумента могут сделать это, переведя посильную сумму на счет мамы погибшего южноуральского танкиста Константина Глушкова Любови Глушковой (реквизиты указаны на странице Владимира Корнева в ВКонтакте).