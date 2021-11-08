Власти им не указ! В Челябинске владельцы демонтированных ларьков вернули их на прежнее место

В Челябинске владельцы торговых ларьков, которые незаконно размещались на улице Молдавской и были снесены (на их месте появились лавочки), не согласились с таким решением местных властей и вернули киоски на прежнее место.

Глава Челябинска Наталья Котова попросила ответственных за данное направление чиновников не оставлять ситуацию без внимания и привлечь полицию.

«На пересечении улицы Молдавской с Комсомольским проспектом были убраны незаконные киоски и поставлены скамейки. Я проезжала мимо и увидела, что лавочки отодвинуты, а киоски снова стоят. Подключайте полицию», - сказала Наталья Котова на состоявшемся сегодня, восьмого ноября, аппаратном совещании в мэрии.

«Мы там демонтировали пять киосков, поставили скамейки, урны, все забетонировали. Но ларьки опять появились. Мы уже подали заявление в соответствующие структуры на демонтаж», - прокомментировал ситуацию глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов.

Напомним, территория на улице Молдавской была благоустроена совсем недавно. На месте ларьков здесь появились малые архитектурные формы.