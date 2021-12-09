Власти рассказали, где челябинцы смогут купить «легальные» елки на Новый год

В Челябинске будет работать 93 ярмарки, где горожане смогут купить хвойные букеты, деревья, а также другую новогоднюю атрибутику.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, для получения разрешения на торговлю, а также предоставления места на ярмарке, предпринимателям необходимо обращаться в администрацию соответствующего района.

Городские власти напоминают, что за торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность: для граждан - предупреждение или штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - предупреждение или штраф в размере от десяти до 50-ти тысяч; для юридических лиц - предупреждение или штраф в размере от 50-ти до двухсот тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии с законодательством, при осуществлении предпринимателями несанкционированной торговли, в качестве одной из мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении полиция вправе изъять продукцию.

Перечень планируемых администрациями внутригородских районов Челябинска мест проведения ярмарок по продаже хвойных деревьев размещен на сайте городской администрации.