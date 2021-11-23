«Вместе в цифровое будущее»: «Ростелеком» объявил о старте в Челябинской области XI конкурса журналистов и блогеров

«Ростелеком» объявил о старте ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее» для представителей медиасферы Челябинской области.

Партнерами проекта стали министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа «Интерфакс».

К участию в XI конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях и трендах, инновационных площадках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

«Летом 2021 года победители конкурса «Ростелекома» приезжали в минцифры: общались с директорами департаментов, министром Максутом Шадаевым и его заместителями. Все наши гости продемонстрировали высокий уровень осведомленности о проектах министерства и интерес к технологиям. Сегодня «цифра» есть в каждом доме, она затрагивает все сферы нашей жизни. Большое количество услуг оказывается в цифровом формате: от оплаты штрафов ГИБДД до переписи населения. Охват - вся Россия. Конечно, граждане нашей страны должны быть максимально осведомлены о своих возможностях. Журналисты и блогеры - проводники этой информации. Мы будем рады снова видеть победителей конкурса «Ростелекома» в гостях», - отметила пресс-секретарь министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.

«Одиннадцатый год подряд вместе с региональными журналистами и блогерами мы отправляемся в цифровое будущее. На этом пути нас поддерживают крупнейшие вендоры и системные интеграторы. Каждый раз мы стараемся привнести что-то новое в это путешествие, сделать конкурс интереснее и вовлечь в него еще больше участников. В следующем году победителей ждет поездка за Северный полярный круг и знакомство с технологическими площадками «Ростелекома» и Schneider Electric или в штаб-квартиру и на производственные объекты компании-партнера», -рассказала вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

Как отмечают в пресс-службе ПАО «Ростелеком», на конкурс принимаются материалы и сюжеты, опубликованные в период с первого апреля 2021 года по 28-е февраля 2022 года включительно, в следующих номинациях: печатная пресса, телевидение; радио и подкасты; интернет-СМИ; социальные медиа.

Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать работы в две специальные номинации: «Умный город для жизни» от Schneider Electric и «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома».

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.