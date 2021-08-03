Во сколько обходится покупка полиса КАСКО?

Добровольное страхование транспортного средства экономит время и деньги. Оно компенсирует ущерб, нанесенный автомобилю и другие риски. Однако, желая оформить такой полис, водитель задается вопросом, сколько стоит каско на машину той или иной марки, поскольку это помогает планировать траты на содержание ТС.

От чего зависит стоимость КАСКО?

Цена добровольного страхования обусловлена множеством факторов:

марка и год выпуска страхуемого автомобиля;

возраст и стаж водителя;

количество человек, управляющих транспортным средством;

покрытие;

дополнительные опции.

Чем новее машина, тем лучше. Авто с пробегом увеличивает риски. Водитель, который имеет хороший опыт управления ТС более «выгоден» страховщику. Он гораздо внимательнее на дорогах, поэтому риск ДТП в результате нарушения ПДД ниже. Это не повод отказываться от КАСКО для молодых водителей, а наоборот.

Страховка действует только тогда, когда за рулем находился держатель полиса. Чтобы не приходилось переплачивать за оформление дополнительного КАСКО, следует внести данные по всем водителям в один документ. Это можно сделать как на стадии покупки, так и позже, то есть по мере необходимости. Такая функция весьма удобна.

Покрытие добровольного страхования может включать один, два или сразу три пункта:

Ущерб. Компенсация покрывает ремонт транспортного средства, поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия, пожара, удара молнии, стихийных бедствий, а также актов вандализма.

Компенсация покрывает ремонт транспортного средства, поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия, пожара, удара молнии, стихийных бедствий, а также актов вандализма. Хищение. Подразумевает финансовую защиту при краже, угоне, разбое застрахованного автомобиля третьими лицами (преступниками).

Подразумевает финансовую защиту при краже, угоне, разбое застрахованного автомобиля третьими лицами (преступниками). Полная гибель. Страховщик осуществляет выплату тогда, когда по заключению специалистов стоимость восстановления застрахованной машины превышает 65% от суммы страхования.

Существует два варианта оплаты КАСКО — ежемесячно или на весь срок кредитования (12 месяцев). Первый вариант идеально подойдет тем, кто не пользуется машиной, например, зимой или в определенное время года. Это позволяет не переплачивать лишних денег. Второй рекомендуется оформлять тем, кто пользуется транспортным средством постоянно.

В плане экономии полная оплата полиса добровольного страхования автомобиля гораздо выгоднее, нежели помесячно. Если умножить стоимость месяца на двенадцать, выйдет дороже, но не тогда, когда авто простаивает.

Адрес: 127287, г Москва, ул. Хуторская 2-Я, д. 38а стр. 26

АО "Тинькофф Страхование"

ОГРН: 1027739031540

Лицензия ЦБ РФ № 2673