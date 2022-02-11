Во Всемирный день больного врачи ЧОКБ рассказали о пациентах с генетической бомбой замедленного действия

Челябинская областная клиническая больница во Всемирный день больного, 11 февраля, решила рассказать о людях, в которых с рождения заложена генетическая бомба замедленного действия, - пациентах ревматологического отделения, большая часть которых получила проблемы с суставами по наследству от родителей.

Как отмечает пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, первые звоночки можно заметить еще в раннем детстве - например, плоскостопие.

«Если плоскостопие вовремя скорректировать специальной обувью, развитие болезни можно остановить. Позже могут появиться боли в суставах после физической нагрузки, игнорировать которые ни в коем случае нельзя. Это весомый повод обратиться к врачу-ревматологу. Чем раньше начать бороться с заболеванием, тем дольше можно избегать тяжелых последствий. Тем более, что на начальной стадии комплекс лечебных мероприятий достаточно прост. Своевременно назначенная терапия, когда мы еще не наблюдаем каких-то необратимых изменений, может продлить пациенту длительный трудоспособный период», - уверена врач-ревматолог ЧОКБ Оксана Соловьева.

Что касается пациентов с остеоартрозами, то ими могут болеть люди разного возраста. Артроз давно перестал считаться заболеванием пожилых людей. Артрозы бывают вторичные на фоне различных травм, на фоне других ревматических заболеваний. Причин развития артроза очень много. После травм пациенту необходима профилактика, чтобы заболевание не прогрессировало. Любой артроз может вызвать необратимые изменения функции сустава, привести к необходимости оперативного лечения, за которым также следует длительный реабилитационный период, и на все это время пациент выпадает из активной полноценной жизни.

Поделиться

«Когда у человека появляется деформация конечности, хромота, усиливается нагрузка на ось позвоночника, это все тянет за собой другие проблемы, и состояние усугубляется, особенно если пациент не принимает препараты. Закончится это уже протезированием сустава. Чтобы не доводить до крайних мер, необходимо соблюдать режим лечения: правильная физическая нагрузка, профилактика ожирения, плоскостопия, травматизации. Это все поможет отодвинуть время визита к травматологу», - считает Оксана Соловьева.

Воспалительные ревматические заболевания, тот же ревматоидный артрит, способствуют повышенному кардиоваскулярному риску у пациента. Еще в эру отсутствия антибиотиков самой частой причиной развития пороков сердца была острая ревматическая лихорадка, после чего появлялась хроническая ревматическая болезнь сердца. Сейчас подобная патология встречается все реже. Но с тех самых пор ревматология и кардиология считались единой специальностью, особенно если речь идет о пациентах детского возраста.

«Современные заболевания - системная красная волчанка, системная склеродермия - тоже имеют свои последствия для сердца. Например, острое поражение сердца при системной красной волчанке. При системной склеродермии развивается легочная гипертензия, ассоциированная с системной склеродермии, диагностировать и лечить которую приходится кардиологам», - рассказал заведующий отделением кардиологии №1, главный кардиолог МЗ ЧО Сергей Черепенин.

Ревматологические пациенты лечатся годами, постоянно наблюдаются у ревматолога, и не только. Специфика заболевания такова, что пациенту требуется внимание многих специалистов: кардиологов, эндокринологов, травматологов, диетологов. Диагноз «ревматоидный артрит» остается у пациента пожизненно. Задача врачей - добиться устойчивой ремиссии заболевания и сохранить хотя бы ту минимальную активность, при которой пациент сможет продолжать трудиться и жить. Но все это при условии соблюдения лекарственной терапии.

Как отмечает Наталья Малухина, Оксана Викторовна Соловьева пришла работать врачом-ревматологом в ЧОКБ в 1997-м году, с тех пор появились новые методы лечения, современные препараты. А вот состав пациентов сменился только наполовину. Потому что многие из тех, кто лечился тогда, продолжают приезжать в ЧОКБ на очередной курс стационарного лечения, в том числе те, кому показаны препараты, созданные посредством генной инженерии.