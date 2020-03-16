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Трамваи разваливаются на ходу

Водитель из «ЧелябГЭТ» признался, что боится выезжать из депо

Общество
Сегодня, 10:57
Автор: 
Инна Шемаева

Водитель трамвая Виталий Лешуков из «ЧелябГЭТ» начал сбор подписей против своего руководителя Александра Павлюченко. Он обвиняет его в наплевательском отношении к закупкам деталей и запчастей и постоянным сходам транспорта с рельсов.

 

Открытое письмо водитель трамвая Виталий Лешуков опубликовал в социальной сети в группе «Челябинский транспорт».

«Я начал собирать подписи против противозаконных действий нашего руководителя, а именно Павлюченко А.Н., который уже 2,5 года у руля ГЭТ и от этого руля, уже становится страшно выезжать за пределы депо, а именно что мы каждый день или же через день наблюдаем сход, сход, сход!!! И это не шутки. Мы водители отвечаем за безопасность, как пассажиров, так и себя самих и ещё за тех, кто за бортом. Это пешеходы, автовладельцы и прочее. Помимо водителей, слесаря и диспетчера которые отвечают за выпуск, тоже ставят свою подпись на свой страх и риск поскольку слесаря не виноваты в том, что не из чего собрать нормальный подвижной состав, поскольку Павлюченко А.Н наплевательски относится ко всем закупкам деталей и запчастей, лишь бы был выпуск 100%, а как?!? Как хотите, так и делайте, всё равно... Также, как и в данный момент происходит всё с путевым хозяйством, даже нет болтов, чтобы соединить рельсы между собой, где запасные рельсы!?? А после всего этого за грехи этого человека отвечаем мы. Вагон сломался виноват водитель или слесаря. Уважаемые коллеги! Вы никогда не замечали, что наше начальство только видят наши грехи, нарушения и прочее, но о своих они забывают или видеть не хотят. И когда им начинаешь говорить правду, то они начинают, затыкать рты таким людям, которые им на их ошибки указывают, чтобы эта правда не вытекла куда-нибудь за пределы предприятия ООО «ЧелябГЭТ», а это говорит о том, что они бояться и на самом деле есть грех и не один и не два, а если начать считать, то там и административные правонарушения и уголовные наказания и нарушение федеральных законов и многое другое», - написал Виталий Лешуков.

Пост водителя трамвая вызвал огромный отклик в социальных сетях, в том числе и среди коллег Виталия Лешукова.

 - Павлюченко отчитывается бумажками, по которым всё великолепно, но по факту экономия достигается в результате отсутствия большого количества механиков и путейцев, а также отсутствия затрат на поддержание в рабочем состоянии трамвайных путей!!!

 - Весь транспорт передают под крыло области и поэтому именно сейчас нужно донести до губернатора реальную обстановку в «ЧелябГЭТе, а не Павлюченковскую.

 - Виталий молодец, не боится отстоять свою точку зрения, не каждый осмелиться. Многие ворчат, а в открытую сказать бояться. Жалко, что таких в наших кругах мало, тех кто открыто не соглашается с беспределом.

- Надо бы организовать независимый профсоюз, который будет юридическим лицом. Письмами, даже очень детальными, гору с места не сдвинешь. Надо нанимать юриста и грамотно выходить уже на городскую администрацию.

 - Павлюченко доносит губернатору, что у нас якобы все отлично, все супер. Был же Текслер у нас, ему сказали, что у нас все хорошо, все ремонтируется, все делается. А почему Павлюченко не сказал ему что у нас все печально на камеры?

Напомним, в феврале сотрудники ООО «Челябинский городской электрический транспорт» («ЧелябГЭТ») открыто высказали претензии к работе своего руководителя Александра Павлюченко. Они были недовольны низкой заработной платой. У некоторых она едва достигает девяти тысяч рублей. А также транспортники жаловались на отсутствие запчастей, инструмента и расходных материалов. Транспортники написали обращение к губернатору с просьбой уволить не справляющегося со своими обязанностями директора. Работники были готовы даже объявить забастовку в случае, если они не будут услышаны.

Павлюченко тогда ответил на претензии своих подчиненных. По его словам, недовольство сотрудников вызвано появившимися разговорами о повышении тарифа на проезд.

Автор: 
Инна Шемаева
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