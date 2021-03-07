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Водоснабжение домов Ленинского района Челябинска восстановится седьмого марта

Восстановительные работы на водоводе в Ленинском районе Челябинска, где шестого марта произошла крупная авария, удалось завершить только ранним утром седьмого марта.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, аварийные работы на водоводе завершены в шесть часов 30 минут седьмого марта.

«Систему поставили на заполнение, в ближайшее время вода вернётся в жилые дома», - добавили в мэрии.

До момента полного запуска системы организован подвоз питьевой воды в Ленинском районе. В настоящий момент бочка с водой стоит у дома 27 по улице Василевского.

Планируется, что к 12 часам давление в водоводе будет поднято до рабочего.

На месте коммунальной аварии были проведены работы по устранению последствий выхода воды на поверхность.

Напомним, шестого марта в районе дома № 49 по улице Ереванской произошел порыв на водоводе. В результате без холодной и горячей воды остались около 100 жилых домов