Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону провел прием в центре подготовки мобилизованных

Сотрудники военного следственного отдела СКР по Челябинскому гарнизону посетили окружной центр подготовки мобилизованных граждан (Чебаркуль), где в настоящее время проводится их военная подготовка.

В ходе посещения воинской части были проверены условия быта бойцов, их обеспеченность всем необходимым для прохождения военной службы.

Личный прием мобилизованных россиян организовал заместитель руководителя ВСО СК России по Челябинскому гарнизону.

Военнослужащим рассказали, что сообщения о преступлениях и иные обращения принимаются в военном следственном отделе по Челябинскому гарнизону круглосуточно по телефону/факсу: 8(351) 244-09-64 (дежурный); почтовыми отправлениями по адресу: 454018, Челябинск, улица Колхозная, 33.

В военном следственном управлении СК России по Центральному военному округу работает круглосуточная телефонная линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Телефоны: 8 (343) 369-00-15, 8 (343) 359-33-22.