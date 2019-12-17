Воин из Магнитогорска стал одним из героев России, какими их не видел никто

Ветеран боевых действий из города Магнитогорска (Челябинская область) Александр Аболмасов принял участие в ежегодном благотворительном фотопроекте фонда «Память поколений» под названием «Герои России, какими их не видел никто».

Южноуралец, занимавшийся в Грозном (Чеченская республика) эвакуацией мирных жителей, раненых, подвозом боеприпасов штурмовым отрядам, расчисткой проездов от разбитой техники, 11-го января 1995-го года получил тяжелое ранение. В госпитале он пролежал до июня - целых полгода. Домой вернулся инвалидом первой группы.

Александр Аболмасов мечтал заниматься спортом и вскоре добился высот в параолимпийском виде спорта. Сегодня он мастер спорта по настольному теннису на колясках, неоднократный призер и чемпион России, призер международных соревнований и член сборной России.

Участника проекта снимали в ноябре этого года известные фотографы Слава Филиппов и Ольга Тупоногова-Волкова, которые работают на условиях pro bono, тем самым выражая уважение к миссии благотворительного проекта по сохранению памяти и связи поколений.

Для самих героев, приехавших в столицу из разных уголков страны, фотопроект «Герои России, какими их никто не видел» (Герои Советского Союза, Российской Федерации и ветераны боевых действий) - это возможность поделиться тем, что дорого для них.

Как рассказали в пресс-службе фонда «Память поколений», лучшие портреты предстанут перед россиянами зимой и весной 2020-го года в большом турне, а все собранные средства будут направлены на оказание медицинской помощи ветеранам.

Авторы идеи напоминают, что 2020-й год, когда наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, объявлен Годом памяти и славы. Фотопроект станет одним из самых ярких его событий. В нем приняли участие 11 ветеранов Великой Отечественной войны. Самому старшему участнику фотосессии исполняется 101 год, самому младшему - 35 лет.

Среди героев проекта - участники обороны Ленинграда и Сталинграда, штурма Грозного и освобождения Беслана, ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, а также рекордсмен по суммарному времени пребывания в космосе.

Герои - это не только мужчины: фотопроект стремится развенчать миф о том, что «у войны не женское лицо». В этом году в съемках приняли участие и женщины-ветераны Великой Отечественной.