Вокалистка Вилена Мурзина снова спела на Челябинском вокзале

В Челябинске педагог по вокалу Вилена Мурзина снова покоряет сердца южноуральцев и пользователей социальных сетей своим пением. Видео с выступления на железнодорожном вокзале за один день в TikTok набрало пять тысяч просмотров.

В этот раз девушка исполнила песню группы Любэ и Н. Княжинской «Может знает лес».

«Акустика вокзала так и манит меня», - поясняет Вилена выбор площадки.

Между тем видео активно комментируют пользователи соцсетей. Многих забавляет выбор места, но голос челябинки называют безумным и фантастичным, точно в сказке.

Напомним, прошлый ролик Вилены Мурзиной в социальной сети набрал два миллиона просмотров за два дня. Тогда девушка исполнила песню «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь». В комментариях тот ролик вспоминают до сих пор, называют его легендарным.