07.04.2023
Девять миллионов рублей перевел мошенникам житель Троицка
07.04.2023
Участники СВО и члены их семей смогут получать дополнительное образование за счет государства
07.04.2023
Полицейские Троицка спасли семью с двумя детьми от пожара
07.04.2023
СК начал проверку по факту гибели на озере Комкуль четырех человек
07.04.2023
Аспирант ЮУрГГПУ победил в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года»
07.04.2023
Южноуральская прокуратура помогла добиться выплаты более 104 миллионов рублей долгов по зарплате
Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу
15.04.2022
В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
10.04.2020
Губернатор и митрополит призывают южноуральцев остаться дома в Вербное воскресение
19.04.2019
В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
30.03.2018
В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
В Челябинской области стартовал весенний сезон охоты на птиц
07.04.2023
Алексей Текслер презентовал в Китае возможности Челябинской области
07.04.2023
Седьмого апреля у православных - Благовещение Пресвятой Богородицы
07.04.2023
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
06.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023