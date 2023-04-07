Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу

В предстоящую субботу, восьмого апреля, Церковь вспоминает чудо совершенное Иисусом - воскрешение праведного Лазаря. Суббота накануне Вербного воскресенья так и называется - Лазарева суббота. В храмах освящают вербу.

Традиция отмечать Лазареву субботу и само название праздника связаны с библейским преданием - накануне входа в Иерусалим Иисус Христос совершил чудо воскрешения Лазаря. Этот праведник жил вместе с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания близ Иерусалима и скончался за четыре дня до прихода Господа в Вифанию.

В Лазареву субботу в храмах совершается обряд освящения вербы.

Как сообщает пресс-служба собора, шестую седмицу (воскресенье) Великого поста еще называют «седмицей ваий», так как ее венчает праздник Входа Господня в Иерусалим. Идущего в Иерусалим Господа народ встречал с вайями (пальмовыми ветвями) в руках. В северных странах пальма не растет, и по традиции пальмовые ветви на праздник заменяют ветвями верб.

В Свято-Симеоновском кафедральном соборе сестры-волонтеры Отдела по социальному служению заранее готовят букеты из вербы, их хватит для всех пришедших в храм.

Освященные ветви раздаются молящимся во время службы в Лазареву субботу. С ними, при зажженных свечах, верующие стоят до конца службы, знаменуя этим торжество победы жизни над смертью (воскресенье).

Вербу освящают также и по окончании Литургии в воскресенье. Освященные вербные ветви уносят домой и хранят на полочке с иконами до следующего Вербного Воскресения, а потом сжигают их в садах и огородах. Считается, что они оберегают жилище от всяких бед и напастей.

С давних времен люди верили в чародейную силу вербы. Говорили: если ветку вербы кинуть в огонь, он потухнет, а если бросить ее против ветра, ветер утихнет. Потому и считают вербу оберегом дома от несчастий, в том числе и от пожара, если в доме верба в нем всегда царит мир и покой и даже вор не заберется.