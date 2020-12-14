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Врачей Челябинской области будут бесплатно возить на такси

Медицинские работники Челябинской области смогут бесплатно добираться на такси домой к пациентам с коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно. Эту возможность их предоставят Mail.ru Group и Сбер.

Программа бесплатного такси для врачей будет действовать с 21 декабря до 31 января 2021 года.

Единую службу бесплатного такси для врачей в Челябинске и ещё 11 российских городах запустят на базе сервиса такси Ситимобил. Компания предоставит на эти цели 40 автомобилей, которые не будут возить в этот период других пассажиров. Будут соблюдены все необходимые меры безопасности. Все авто оборудуют защитной перегородкой между пассажиром и водителем и будут регулярно дезинфицировать.

Водителей обеспечат медицинскими масками, перчатками и антисептиками. Кроме того, им будет оказана помощь в случае заболевания или вынужденного карантина.

На реализацию программы Mail.ru Group и Сбер направят 145 миллионов рублей - расходы компании разделят поровну. Выделенные средства пойдут на оплату поездок водителям и компенсацию в случае болезни, а также на средства защиты от распространения инфекции.

Специальные автопарки появятся в 12 городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Омске, Казани, Ростове-на-Дону, Ярославле, Саратове, Ульяновске, Челябинске, Красноярске и Волгограде.

Ранее Ситимобил запустил бесплатные онлайн-консультации по коронавирусу для водителей партнеров, сообщили в компании.

Напомним, 25 октября 2020 года в Челябинской области был запущен проект по перевозке врачей к пациентам в рамках реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного между правительством региона и компанией «Яндекс». Для перевозки медиков в Челябинске и Магнитогорске выделено 45 автомобилей такси.