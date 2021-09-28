28.09.2021
За сутки ковид подтвердили у 378 южноуральцев
28.09.2021
Всадники ГУФСИНа будут искать пропавших людей в составе конного подразделения «Лизы Алерт»
28.09.2021
Каждый пятый водитель считает, что можно сесть за руль нетрезвым
28.09.2021
Челябинцы скупают обогреватели
28.09.2021
На озере Аргази во время шторма едва не погибли два рыбака
28.09.2021
Опыт ММК по развитию промышленного туризмав очередной раз получил высокую оценку
Всадники ГУФСИНа будут искать пропавших людей в составе конного подразделения «Лизы Алерт»
27.08.2021
Кинологи южноуральского ГУФСИН поделились служебными собаками с коллегами из Оренбургской области
10.08.2021
Сотрудники ГУФСИН по-спортивному почтили память погибшего в Грозном коллеги
04.08.2021
В колонии Копейска свадебный бум
20.07.2021
Многомиллионный контракт с исправительной колонией в Челябинске заключен с нарушениями
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев
27.09.2021
В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
24.09.2021
В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
24.09.2021
Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды
23.09.2021