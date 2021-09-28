Всадники ГУФСИНа будут искать пропавших людей в составе конного подразделения «Лизы Алерт»

Сотрудники челябинской женской исправительной колонии №4 станут волонтерами конного поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН региона.

Обучение офицеры, в числе которых и представительницы прекрасного пола, проходят в свободное от службы время, на добровольной основе.

«В России конное подразделение «ЛизаАлерт» существует уже три года, а в Челябинской области создано совсем недавно. Специализируется оно на поиске пропавших людей (как в лесу, так и в городе)», - рассказали в пресс-службе главного управления ФСИН России по Челябинской области.

Обучение на добровольцев-спасателей сотрудницы «четверки» начали в начале сентября и закончат его в конце ноября этого года. Курс состоит из теоретической и практической подготовки. Волонтеры получат профессиональные навыки верховой езды, познакомятся с поисковым оборудованием, изучат основы навигации и научатся грамотной скоординированной работе.

На сегодняшний день добровольцы уже прошли обучение методам поиска на незнакомой местности, ориентированию с помощью компаса и без него, правилам ведения радиообмена и продолжают осваивать верховую езду. Занятия проходят два раза в неделю.

Ветераны поисково-спасательного отряда отмечают, что при поиске человека в природной среде пешая поисковая группа порой бывает бессильна, а внедорожной технике не пройти. В таких ситуациях на помощь призываются «пегасы» - это позывной всадников-добровольцев конного подразделения «ЛизаАлерт».

«Я всегда стремилась помогать людям, и когда увидела объявление о наборе добровольцев для обучения в поисковый отряд, не раздумывая, записалась и не пожалела. Мы занимаемся социально важным делом и получаем реальные навыки. Я познакомилась с удивительными людьми - открытыми, добрыми, искренними и отзывчивыми. Они всегда готовы прийти на помощь тем, кто попал в беду», - поделилась впечатлениями заместитель дежурного помощника начальника ИК-4 Олеся Поцелуева.