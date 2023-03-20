Все челябинские отделы ЗАГС постепенно будут отремонтированы

Все челябинские отделы ЗАГС (а их в городе осталось шесть – Калининский теперь не работает) постепенно будут отремонтированы – на радость брачующимся.

О том, что пять районных подразделений управления ЗАГС администрации Челябинска – в стадии реконструкции, сегодня, 20 марта, сообщила председатель госкомитета по делам ЗАГС региона Людмила Рерих.

В шестом отделе – Металлургическом – свежий ремонт: и снаружи, и внутри. На сегодня это самый красивый отдел ЗАГС Челябинска, способный вместить большое количество гостей, с шикарным залом регистрации. Находится он по адресу: Румянцева, 33. Другие отделы - Центральный, Советский, Ленинский, Тракторозаводский, Курчатовский - также ждет преображение: новые семьи, несомненно, должны рождаться в достойных условиях.

Людмила Рерих отметила, что пять районных отделов управления ЗАГС администрации Челябинска (кроме Центрального) работают по-прежнему. В Центральном отделе на Свердловском проспекте теперь производится выдача документов. Зарегистрировать брак здесь тоже можно, но торжественные церемонии в Центральном районе остались в прошлом – зал регистрации переоборудован. Зато получать документы здесь можно шесть дней в неделю, с понедельника по субботу, что очень удобно (раньше суббота была выходным днем). Для удобства челябинцев организована работа восьми окон (по принципу МФЦ).

Напомним, в конце лета 2022 года жители пожаловались на плачевное состояние отдела ЗАГС Тракторозаводского района, а власти сообщили, что в здании, где он располагается, проводятся работы по капитальному ремонту кровли.

«После проведения ремонтных работ кровли, а также при наличии соответствующего финансирования в 2023 году будет рассмотрен вопрос о проведении ремонтных работ в помещении Тракторозаводского отдела ЗАГС», - заявили тогда в мэрии.