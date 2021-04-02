«Все включено»: ГУФСИН приглашает на бесплатное обучение в ведомственные вузы

Начался набор курсантов ведомственные вузы ГУФСИН России. Обучение бесплатное. Все обучающие обеспечены стипендией. Ее средних размер составляет около 5 тысяч.

Обучение проходит в городах Владимир, Вологда, Воронеж, Санкт-Петербург, Пермь, Самара, Рязань. Обучение в вузах ФСИН России бесплатное. Каждый курсант, начиная с момента зачисления получает денежное довольствие в размере от 15000 рублей ежемесячно (к окончанию обучения оно составляет 22000 - 25000 рублей).

«Вузы оснащены современной материально-технической частью, в них организованна работа спортивных секций. Курсанты принимают участие во всероссийских и международных соревнованиях. вузы располагают современными культурно-досуговыми центрами. Курсанты за все время обучения находятся на полном государственном обеспечении», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

На первом и втором курсах курсанты проживают на территории образовательного учреждения в общежитии. С третьего курса им предоставляется возможность поднайма жилья за территорией вуза (за поднаем жилья курсантам возвращается часть денежных средств).

В период учебы курсантам предоставляется бесплатное медицинское обслуживание, обязательное государственное страхование жизни, полный социальный пакет, ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 календарных дней, бесплатный проезд к месту отдыха и обратно, форменное обмундирование, трехразовое питание, отсрочка от призыва в ВС РФ.

По окончании обучения выпускникам выдается диплом государственного образца и присваивается специальное звание среднего начальствующего состава - лейтенант внутренней службы.

После окончания гарантировано трудоустройство на офицерскую должность в регионе проживания.

В первый год службы заработная плата офицера от 35000 рублей, плюс раз в год материальная помощь от 25000 рублей и годовая премия.

По окончании института сотруднику достаточно отработать 10 лет в уголовно-исполнительной системе и он приобретает право выхода на пенсию, то есть примерно в 32 года сотрудник может выйти на пенсию.