Все загородные лагеря Челябинской области переведены в режим изоляции

В Челябинской области все загородные детские оздоровительные лагеря переведены в режим изоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге 16 июня.

Напомним, в 2021 году, как и в прошлом, в загородных лагерях области запрещены «родительские дни» (в течение всей смены дети и родители не встречаются).

Воспитателям и сотрудникам разрешалось покидать территорию лагеря при условии сдачи ПЦР-теста на ковид.

«В пересменке в одном из лагерей зафиксировали три ПЦР-положительных сотрудника, - рассказала Ирина Гехт. – Решили, чтобы предотвратить заносы, вывести загородные лагеря в режим работы обсервации».

По словам Ирины Альфредовны, решение о переводе всех загородных лагерей в режим изоляции было принято в пятницу, 11 июня. Сейчас всем сотрудникам запрещено покидать территорию загородного лагеря, «чтобы сохранить эпидблагополучие на территории загородных лагерей и дать возможность детям комфортно и с пользой для здоровья отдохнуть, уточнила первый вице-губернатор.

В городских лагерях правила менее строгие. Там на сегодняшний момент случаев заражения не зафиксировано. «В городских лагерях мы не фиксируем случаев заражения. Это те коллективы, в которых дети, как правило, учились и общались в течение года. Здесь дополнительных ограничений пока не вводим», — пояснила вице-губернатор.

Правда, для сотрудников все же установили обязательное тестирование на ковид. «По требованию Роспотребнадзора для городских лагерей было не обязательным ПЦР-тестирование для педагогов и работников, а мы обязали делать ПЦР тесты всех работников городских лагерей», - отметила Ирина Гехт.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки региона, новые рекомендации подготовлены областной межведомственной комиссией по организации отдыха и оздоровления детей Челябинской области (МВК).

«Со старта летней оздоровительной кампании в 22 лагерях из 66 организаций летнего отдыха загородного типа работники могли покидать территорию лагеря с еженедельным прохождением ПЦР-теста», - пояснили в ведомстве.

В ведомстве напомнили, решение о формате работы загородного лагеря - с обязательным проживанием персонала на территории в течение всей смены или возможностью выезда за его пределы с условием проведения еженедельного обследования на COVID-19 - принималось учредителем с уведомлением муниципальной межведомственной комиссии и Министерства, как органа исполнительной власти региона, координирующего деятельность по отдыху и оздоровлению детей.

«Сегодня областная МВК рекомендует всем загородным лагерям области работать в режиме обсервации (когда работники не покидают территорию лагеря), и организовать его с новой смены. Отметим также, что дети территорию лагеря не покидают. Посещение родителями детских лагерей запрещено в соответствии с требованиями СанПиН», - уточнили в министерстве.