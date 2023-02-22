Встреча с «Чемпионом мира»: киноистория знаменитого шахматиста Анатолия Карпова

На телеканале «Россия 1» завтра, 23 февраля, в 21:20 состоится премьера фильма «Чемпион мира», посвященный уроженцу Златоуста (Челябинская область) Анатолию Карпову, чемпиону мира по шахматам.

Режиссером фильма выступил Алексей Сидоров, снявший ранее картины «Т-34», а также нашумевший в свое время сериал «Бригада».

Главные роли в картине исполнили Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская.

Картина рассказывает о самом драматичном шахматном поединке, который проходил в филиппинском Багио с 18 июля по 18 октября 1978 года. Тогда соперником Анатолия Карпова в борьбе за звание чемпиона мира был Виктор Корчной, уроженец Ленинграда. В 1975 году Корчной попросил политического убежища в Нидерландах, но получил его только спустя некоторое время в Швейцарии.

Матч, о котором будет рассказано в фильме, завершился победой советского шахматиста Анатолия Карпова.

В Златоусте были сняты эпизоды, связанные с детством будущего чемпиона.

О первых шагах в мир шахмат сам гроссмейстер вспоминал так:

«В семь лет я пошел в первый класс и начал посещать шахматную секцию металлургического завода в Златоусте. Поначалу на это никто не обращал внимания. Но когда я стал чемпионом города, шахматисты выговаривали моему отцу, который работал на машиностроительном заводе имени Ленина, мол, как это так: сын играет за нашего конкурента. Отец отвечал, что это выбор сына.

Мне повезло, что приятели во дворе, которые были старше меня, ходили в шахматную секцию. Я за ними тянулся и тоже пришел в нее. Так все и началось. В те годы в Златоусте выше первого разряда среди шахматистов не было никого».

Об этом Анатолий Карпов рассказал как-то в Челябинске, где проходил шахматный турнир его имени. Я тогда вместе с Денисом Девяткиным, организовавшим этот международный турнир, провел с Анатолием Евгеньевичем несколько часов. Сделал немало интересных кадров в стенах Челябинского университета, где проходил турнир. Там же был сделан и этот портрет чемпиона мира.

Стоит напомнить, что знаменитый шахматист на родине в Челябинской области стал одним из первых лауреатов премии «Светлое прошлое».