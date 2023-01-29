Встречаем! Рогозин - об отправке первых беспилотных "Маркеров" из Магнитогорска в зону СВО

Первые боевые роботы из Магнигорска (Челябинская область) отправились на Донбасс. Сегодня, 29 января, об этом сообщил в своем телеграм-канале экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Исполнительный директор магнитогорской "Андроидной техники" Евгений Дудоров только что сообщил, что началась погрузка для отправки на Донбасс четырёх беспилотных "Маркеров".

Встречаем», – написал Дмитрий Рогозин.

Ранее он писал, что "Маркеры" научат поражать "Леопарды" и "Абрамсы".

«В зоне спецоперации опробуют две версии перспективного боевого робота "Маркер" - разведывательную и ударную», – сообщал Дмитрий Рогозин.