Выпал первый снег: сотрудники ГИБДД просят южноуральских водителей быть внимательней на дорогах

Сотрудники ГИБДД Челябинской области в связи с изменением погодных условий призывают водителей быть внимательными на дороге. Тем, кто еще не «переобул» машину на зимнюю резину, рекомендуют воздержать от поездок по трассе.

Сегодня, 22 октября, на территории Ашинского района из-за понижения температуры воздуха и выпадения осадков в виде мокрого снега на отдельных участках автодороги М-5 «Урал» наблюдалось затруднение движения.

«С целью оказания помощи автомобилистам и восстановления рабочего режима движения на данные участки автодороги прибыли наряды ДПС, которые осуществляли регулировочно-распорядительные действия и обеспечивали бесперебойную работу дорожной техники», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Кроме того, на 1598 километре автодороги произошло ДТП с участием трех автомобилей.

«На данный момент есть затруднение движения в районе Кропачево, связанное с замедлением движения большегрузов. Остальные участки в проезжем состоянии, затруднений нет. Дорожная спецтехника работала всю ночь и в данный момент продолжает очистку покрытия. Диспетчерская-дежурная служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» отслеживает ситуацию на федеральной трассе М-5 Урал благодаря системе Метео-видео контроля», - сообщили в управлении автодорог «Южный Урал».

Госавтоинспекция напоминает водителям, что необходимо заменить летние колеса на зимние, во время передвижения соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

«По возможности воздержитесь от дальних поездок, дайте себе время адаптироваться к новым условиям. Если вы все-таки отправляетесь в путь, обязательно проверьте исправность транспортного средства, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, проверьте заряд сотового телефона, положите в багажник буксировочный трос», - добавили в ГИБДД по Челябинской области.

В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств, либо другими происшествиями, нужно незамедлительно сообщать в оперативные службы.