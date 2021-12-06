«Я будущий ракетостроитель»: в Миассе названы победители творческого конкурса ГРЦ Макеева

В Миассе (Челябинская область) определены победители творческого конкурса «Я будущий ракетостроитель», который ежегодно проводит Государственный ракетный центр.

Как сообщает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева», на традиционный конкурс предприятия, стартовавший восьмого ноября, поступило свыше 400 работ. Жюри потратило не один час, выбирая лучшие. В некоторых номинациях призовые места поделили по двое участников – члены жюри не смогли сойтись во мнениях.

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По традиции, самыми активными участниками оказались малыши. Дошкольники прислали почти 90 рисунков и 160 поделок.

Ребятишки рисовали в различных техниках, лепили, мастерили ракеты из подручных материалов, изображая таким образом свое путешествие в космос.

Младшие школьники (1-4 классы) рисовали и придумывали ракету мечты. Ученики среднего звена (5-8 классы) не только создавали рисунки на тему «60 лет полету в космос Юрия Гагарина», но и писали стихи. А старшеклассники креативили на эту же тему, сочиняя стихи, эссе и создавая постеры.

«Чем только ни пытались удивить жюри юные ракетостроители: кто-то нарисовал космос будущего, где все планеты, как в сладкой сказочной стране, - в виде сахарных пончиков; кто-то подошел к делу наиболее серьезно и к рисунку или поделке приложил чертёж; кто-то снял мультик и даже спел песню», - рассказали в пресс-службе Государственного ракетного центра.

Награждение победителей и призеров состоится десятого декабря во дворце культуры и творчества «Прометей», где авторы лучших работ получат подарки с символикой АО «ГРЦ Макеева».

Результаты конкурса опубликованы на странице сообщества в ВКонтакте.