Якушев и Текслер обсудили с участниками форума «Утро» молодежные инициативы

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 28 июня, пообщались с участниками форума «УТРО» и обсудили инициативы молодых.

Алексей Текслер и Владимир Якушев осмотрели площадки форума и поприветствовали его участников.

Полпред поблагодарил Алексея Текслера и его команду за создание прекрасных условий на форуме. «Те вопросы, которые обсуждались, те площадки, которые работали здесь, действительно, были плодотворными. Побеседовал с ребятами, они все довольны, настроение прекрасное. И сутевое наполнение было хорошее, а самое главное - хорошее общение», - прокомментировал Владимир Якушев.

«Мы прошлись по всем площадкам, трекам, увидели, что есть результат, а это значит, что эти конкретные проекты и инициативы будут реализованы в тех муниципалитетах и регионах, из которых приехали ребята. Это самый главный результат, - поделился Алексей Текслер. - Мы рады, что у нас получилось объединить ребят из разных регионов страны, причем не только УрФО, приехали участники и из других регионов с идеями, которые будут воплощать в жизнь».

На панельной дискуссии главы регионов пообщались с участниками форума. Алексей Текслер ответил на вопросы ребят о том, как развивать технологическое образование в регионе, о программе «Профессионалитет». Обсудили новое «Движение первых», первичные отделения которого уже открыты во всех муниципалитетах региона.

В ходе панельной дискуссии ребята также обрисовали полпреду и губернаторам свое видение будущего Урала, представили предложения по развитию родных регионов, обсудили идеи, которые родились на форуме, предложили несколько совместных проектов. Звучали идеи по продвижению семейных ценностей, по цифровизации и развитию волонтёрства.

«Мне кажется, нам надо уметь говорить с молодёжью, слышать, - отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Дамир Фаттахов. - Если мы будем выстраивать искренний, честный, открытый диалог, то я уверен, эффективности от нашей работы будет больше».

Алексе Текслер выразил отдельную благодарность Росмолодежи за поддержку инициатив ребят в форме грантов.

Южноуральцы активно участвуют в грантовых конкурсах Росмолодежи. С начала 2023 года подали 175 заявок от вузов и физических лиц. Поддержку уже получили 16 вузовских проектов на сумму более 22 миллионов рублей и 31 проект от физических лиц – на 16 миллионов рублей.

На днях были подведены итоги Всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Из 72 заявок от региона было выбрано 24 победителя. В их числе и Челябинская область. Южный Урал получит от Росмолодежи субсидию на развитие региональной системы добровольчества, вовлечение граждан в волонтёрскую деятельность, а также поддержку проектов и мероприятий добровольческой направленности некоммерческих организаций и бюджетных учреждений.

Первые лица встретились также с ребятами из ДНР и ЛНР, других регионов России, не входящих в УрФО, а также представителями Казахстана и Белоруссии. Команда из города Краснодона Луганской Народной Республики предложила сотрудничество по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Команда из Белоруссии пригласила посетить их страну и начать более плотно сотрудничать в молодежных проектах. Все идеи были поддержаны. Алексей Текслер пригласил ребят приезжать в Челябинскую область и как туристы. «У нас развит и событийный, и природный туризм, имеется три национальные парка, порядка 150 особо охраняемых природных территорий. У нас есть уникальные природные объекты», - рассказал губернатор.

Напомним, форум уральской молодежи «УТРО» стартовал на территории горнолыжного центра «Солнечная долина» под Миассом 24 июня и продлится по 29 июня. На форум съехались 500 молодых людей, а также педагоги и наставники из 30 регионов России, гости из Донецкой и Луганской Народных Республик, Казахстана и Беларуси. В первый день форума Алексей Текслер напутствовал молодых и назвал своих наставников.