Юных жителей Челябинской области приглашают на учебу в вузы Минобороны России

Есть такая профессия – Родину защищать: в Челябинской области стартовала кампания по отбору кандидатов для поступления на первые курсы образовательных организаций минобороны Российской Федерации.

Отбор молодых людей для поступления в военные учреждения России проводится в военных комиссариатах муниципальных образований. Учеба в высших военных учебных заведениях - это целый ряд преимуществ и льгот по сравнению с гражданскими вузами.

«В гражданских вузах крупных городов России средняя стоимость обучения составляет около 200 тысяч рублей в год, и не следует забывать, что студенты, проживающие в общежитиях, обязаны вносить плату за коммунальные услуги и за пользование жилым помещением или снимать жилье, что увеличивает стоимость обучения, а тем временем военные вузы Минобороны России предоставляют уникальную возможность получить бесплатное престижное образование, стабильное и высокое денежное довольствие (стипендию) и бесплатное обеспечение жильем», - отмечает начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Челябинской области полковник Сергей Варламов.

Выпускник военного вуза имеет ряд выгод (так называемых бонусов) как в период обучения, так и в начале карьеры после выпуска. Ребята получают два диплома – по военной и гражданской специальностям высшего образования.

««Слабое место» любого выпускника гражданского вуза – отсутствие опыта работы по специальности, а также отсутствие нормального процесса прохождения производственных практик в период обучения, потому что часто требуется платить организациям, принимающим студентов на практику или самостоятельно искать место практики. Выпускник военного вуза за период обучения проходит несколько производственных практик в условиях, максимально приближенных к реальным, проходит войсковые стажировки на офицерских должностях в сфере будущей специальности. Выпускники имеют гарантированное распределение в рамках государственного заказа на военных специалистов», - рассказывает Сергей Варламов.

Денежное довольствие курсанта до заключения контракта составляет две тысячи рублей. При этом курсант проживает в курсантских общежитиях, обеспечивается за государственный счет вещевым имуществом, качественным трехразовым питанием, различными видами довольствия, получает высококачественное медицинское обслуживание и, при необходимости, медицинскую помощь, лечение.

«После заключения контракта денежное довольствие курсанта возрастает до 20-25 тысяч рублей. Все зависит от воинского звания и должности – у сержантов и командиров учебных отделений оно выше, чем у курсантов и рядовых. Также учитываются показатели зачета по физической подготовке – «перевыполнившие» норматив получают повышенную выплату, а также показатели в учебе – у отличников стипендия выше. При этом сохраняется обеспечение всеми видами довольствия за государственный счет. Курсанты имеют льготы при посещении музеев и театров», - поясняет Сергей Варламов.

Выпускники вузов приказом министра обороны Российской Федерации назначаются на конкретные воинские должности, а окончившие с золотой медалью и (или) дипломом с отличием, пользуются преимущественным правом выбора места военной службы.

«Карьерными перспективами выпускника высшего военно-учебного заведения на пять-десять после выпуска являются: присвоение очередного воинского звания (в том числе досрочно), назначение на вышестоящую воинскую должность, увеличение денежного довольствия, возможность поступления в военную академию или адъюнктуру», - отмечает Сергей Варламов.

Минобороны России сейчас располагает военно-учебными центрами в крупных городах страны для подготовки специалистов Сухопутных войск, Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и других специалистов, в том числе тылового обеспечения. Перечень военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и специальностей опубликован на сайте Министерства обороны в разделе: «Высшее образование» или «Среднее образование».

Здесь также размещены правила поступления, перечень необходимых документов и вступительных испытаний.

По вопросам поступления необходимо обратиться в военный комиссариат муниципального образования по месту жительства или ближайший военкомат города или муниципального района.

Первые шаги для продолжения славных традиций русского офицерского корпуса начинаются уже сейчас (до 20 апреля) - до окончания среднего или среднего профессионального образования.