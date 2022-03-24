Ювелирная работа: врачи ЧОКБ избавили юную пациентку от опасной почечной аномалии

Хирурги и урологи Челябинской областной клинической больницы избавили 20-летнюю жительницу южноуральской столицы от опасной аномалии. Почка в организме девушки имела форму подковы, одна из половин которой была гипертрофированной и занимала почти весь живот.

«Очень сильно болела поясница. Прошла несколько больниц, везде отказали в операции, сказали, что не делают такие. Здесь сразу взяли, прооперировали. Теперь не болит ни поясница, ни бока. Хочу поблагодарить всех врачей, они меня так обрадовали. Я, когда вместо разреза обнаружила прокол, расплакалась. С вечера готовилась, что будет большой шрам,» - со слезами рассказывает Анастасия Бушуева.

Как сообщила пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, Настя обратилась к урологам с диагнозом «подковообразная почка» (эта патология встречается примерно у одного из 500 человек). Но в ее случае перешеек посередине почки мешал работе левой половины, которая со временем перестала функционировать и погибла. Длительное время она наполнялась содержимым и достигла в объеме более двух литров.

«Вся толстая кишка была притеснена этим образованием. Риски ее повреждения были в момент удаления. Люмботомия (через открытый доступ на боку), по моему мнению, - крайне плохой вариант, потому что все крупные сосуды закрыты этим образованием. Шансов на аккуратное и безобидное удаление здесь никаких. Лапаротомия (через разрез на животе) лучше, но в данном случае она более травматична. Поскольку пациентка молодая, был выбран единственно возможный вариант,» - пояснил заведующий отделением урологии ЧОКБ, главный уролог регионального минздрава Сергей Кокнаев.

Осложнила проблему миниатюрность пациентки. В ходе операции могли серьезно пострадать другие органы, которые легко задеть при таком тесном соседстве. Поэтому пришлось позвать на помощь хирургов-лапароскопистов, которые предложили решить проблему через минимальные доступы.

«На вопрос о том, как убирается образование объемом 2,5 литра через маленький прокол, я могу ответить, что сегодня – всемирный день иллюзиониста, так вот мы его считаем, по сути, нашим профессиональным праздником. Есть свои секреты, которые дополняют нашу работу. И мы всегда готовы ими делиться с нашими коллегами, поскольку успех в этом идет только на благо наших пациентов», - отметил заведующий отделением хирургии №2 ЧОКБ Антон Ефремов.

Сначала проблемную половину почки осторожно отделили от живой части, потом из нее откачали все содержимое, после чего удаленная часть уменьшилась в несколько раз - с объема двухлитровой емкости до размера детской ладошки. Этот кусочек удалили через прокол на животе.

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«Длительное время такие операции выполнялись только открытым способом. Это была лапаротомия - через разрез в передней брюшной стенке, либо люмботомия- через разрез на боку. Размеры таких разрезов очень большие, потому что приходится удалять очень большой объем. Это большая травматизация и очень высокий риск повреждения соседних органов и сосудов, в то время как на большом экране при эндоскопической операции у нас есть возможность видеть даже небольшие сосуды диаметром один-два миллиметра», - рассказал Сергей Кокнаев.

При большой операции пациент находится в стационаре около 10-14 дней, а полноценное заживление происходит примерно через полгода. При эндоскопическом вмешательстве пациент встает на ноги уже через сутки, а домой может отправиться в течение недели.

«Наше участие в операции - в том, чтобы обеспечить саму возможность проведения операции. Отодвинуть кишечник, если он мешается, не дать выйти высоко к селезенке, к поджелудочной железе, или, если это неизбежно, сделать так, чтобы не нанести травм», - пояснил Антон Ефремов.

По словам Натальи Малухиной, операция шла около пяти часов. Непросто пришлось и анестезиологической бригаде, поскольку крайне неудобное положение больного на столе является очень большой проблемой, с которой специалисты ЧОКБ блестяще справляются.

Оставшаяся правая половина почки у Анастасии функционирует нормально, не нуждается в дополнительном лечении. Сегодня, 24-го марта, пациентка выписана домой.