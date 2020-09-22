ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Хотят услышать общественное мнение

Южноуральцам предлагают высказать все, что они думают о полиции региона

Общество
Сегодня, 16:02
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области стартовал социологический опрос на тему отношения населения к полиции. Соцопрос проводится во всех муниципальных образованиях региона с участием общественных советов при территориальных органах внутренних дел.

Южноуральцам предлагается самостоятельно ответить на вопросы анкеты, размещенной на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области, или выразить свое мнение с помощью интервьюера.

Высказать свое отношение к качеству работы стражей порядка может каждый житель региона. В частности, южноуральцам предлагают ответить, как они оценивают труд правоохранителей, доверяют ли полиции, чувствуют ли себя защищенными от преступников и посягательств на свои жизнь и здоровье.

Подобный опрос проводился и в прошлом году. Тогда во всех муниципальных образования области были опрошены в общей сложности 13 тысяч 447 человек.

Почти 80 процентов южноуральцев в 2019-м году ответили, что чувствуют себя защищёнными и доверяют органам внутренних дел.

Показатель оказался самым высоким за последние восемь лет.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Сегодня, 14:18
РМК победила во всероссийском конкурсе социальных проектов
Сегодня, 13:57
Южноуральцев приглашают к участию во всероссийской акции по сбору макулатуры
Сегодня, 13:50
«Ростелеком» установил в регионе более 40 тысяч умных фонарей
Сегодня, 13:22
В Челябинске за сутки умерло три жителя с ковидом в возрасте 49, 56 и 83 лет
Сегодня, 13:12
Россиян предупредили о росте ценника на новостройки
Сегодня, 13:01
Родители школьников Челябинска заявили, что их детей кормят объедками
Сегодня, 11:38
В Челябинской области за сутки ковид подтвердился у шести школьников
Сегодня, 11:25
В Челябинской области за сутки подтверждено 79 новых случаев коронавируса
Сегодня, 11:05
В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыто три школы и 469 классов
Сегодня, 10:25
В Челябинске не все продавцы магазинов обеспечены медицинскими масками
Спорт
Сегодня, 09:30
В Челябинской области создают фонд поддержки спорта
Общество
Сегодня, 15:13
Число закрытых на карантин школ в Челябинской области за сутки выросло почти в три раза
Новости
Сегодня, 16:52
Происшествия
Жительницу Челябинска поймали на «закладках» фальшивок
Сегодня, 16:32
Федерация
Независимый эксперт опроверг опасность хранения пенсий на карте
Сегодня, 16:27
Общество
О возрождении храмов Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 16:24
Общество
Технологии компании «Интерсвязь» используют при реализации нацпроектов
Сегодня, 16:16
Происшествия
В Челябинске будут судить бандитов, похитивших у бизнесменов более 80 миллионов рублей
Материалы рубрики
Сегодня, 16:27
Общество
О возрождении храмов Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 16:24
Общество
Технологии компании «Интерсвязь» используют при реализации нацпроектов
Сегодня, 14:18
Общество
РМК победила во всероссийском конкурсе социальных проектов
Сегодня, 13:57
Общество
Южноуральцев приглашают к участию во всероссийской акции по сбору макулатуры
Сегодня, 13:50
Общество
«Ростелеком» установил в регионе более 40 тысяч умных фонарей
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика