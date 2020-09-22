Южноуральцам предлагают высказать все, что они думают о полиции региона

В Челябинской области стартовал социологический опрос на тему отношения населения к полиции. Соцопрос проводится во всех муниципальных образованиях региона с участием общественных советов при территориальных органах внутренних дел.

Южноуральцам предлагается самостоятельно ответить на вопросы анкеты, размещенной на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области, или выразить свое мнение с помощью интервьюера.

Высказать свое отношение к качеству работы стражей порядка может каждый житель региона. В частности, южноуральцам предлагают ответить, как они оценивают труд правоохранителей, доверяют ли полиции, чувствуют ли себя защищенными от преступников и посягательств на свои жизнь и здоровье.

Подобный опрос проводился и в прошлом году. Тогда во всех муниципальных образования области были опрошены в общей сложности 13 тысяч 447 человек.

Почти 80 процентов южноуральцев в 2019-м году ответили, что чувствуют себя защищёнными и доверяют органам внутренних дел.

Показатель оказался самым высоким за последние восемь лет.