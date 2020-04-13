Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в предстоящую ночь и в дневные часы вторника, 14 апреля.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, сегодня ночью и завтра днем погоду в регионе будет определять атмосферный фронт низкого давления. Ожидается перепад температур – от отрицательных ночью до плюсовых днем. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах отложение гололеда и мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» предупреждает водителей о возможном осложнении ситуации на дорогах и просит быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующие погодным условиям, а также не создавать препятствий для работающей спецтехники.

Прогнозируется усиление ветра в ночные часы до 14 метров в секунду, днем – до 18 метров в секунду. Порывистый ветер может ухудшить самочувствие людей с нервными заболеваниями.

Атмосферное давление ниже нормы. Влажно-прохладная погода на фоне очень низкого атмосферного давления неблагоприятна для лиц, страдающих сердечно-сосудистой патологией, хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

О нештатных ситуациях на федеральных дорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

О проблемах на дорогах регионального значения сообщайте в круглосуточную диспетчерскую Миндортранса по телефону 237-88-92.

О проблемах с дорогами Челябинска можно рассказать по телефону 727-46-26. По номеру городской диспетчерской службы управления дорожного хозяйства администрации Челябинска 7-951-771-73-25 можно круглосуточно оставлять заявки и сообщать о некачественной уборке улично-дорожной сети города.