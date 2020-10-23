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Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Общество
Сегодня, 22:47
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Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий – дождь, мокрый снег, гололедица, отложение снега на проводах, порывистый ветер и падение атмосферного давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу и воскресенье, а также днем в субботу на всей территории области ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. В отдельных районах гололедица, налипание мокрого снега на провода.

При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.

В выходные также прогнозируется усиление ветра. В субботу его порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду, в воскресенье - 14 метров в секунду. Порывистый ветер может ухудшить самочувствие людей с нервными заболеваниями.

Синоптики также предупреждают о снижении атмосферного давления. В пятницу оно выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, за сутки оно упадет сразу на 10 единиц, а потом продолжит снижаться. Это может негативно отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипотоников и людей, страдающих вегето-сосудистой дистонией.

В ГУ МЧС области предупреждают, при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийных отключений систем жизнеобеспечения.

Сильный гололед может стать причиной роста количества ДТП, появления заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения. Особо внимательными автовладельцам следует быть при движении на трассах федерального значения (М-5, А-310), где скоростной режим гораздо выше городского, при этом участниками движения является большее число грузовых автомобилей, фургонов.

Дорожные службы предпринимают все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. «В межсезонье водители должны быть особенно бдительными во время движения, строго соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения. Предельную осторожность нужно соблюдать на участках дорог с ограниченной видимостью, избегать резких манёвров и перестроений», - сообщили в УпрДор «Южный Урал». Водителям советуют проверить техническую готовность автомобиля к холодному времени года, сменить летнюю резину на зимнюю, либо отказаться от поездок на дальние расстояния.

В миндортрансе области отметили, министерство и ОГКУ «Челябинскавтодор» ведут усиленный мониторинг проезжей части на региональных дорогах, что позволяет срабатывать на опережение и вовремя устранять ситуации, затрудняющие движение автомобильного транспорта по региональным дорогам.

В случае происшествий как можно быстрее звоните на телефоны экстренных служб – «112» и «101».

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщать по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ УпрДор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

 

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