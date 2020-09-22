Южноуральцев приглашают к участию во всероссийской акции по сбору макулатуры

Министерство Челябинской области приглашает южноуральцев к участию во всероссийской акции «Сдай макулатуру - спаси дерево», стартовавшей в регионе 21-го сентября. Продлится экомарафон до второго октября.

Акция проводится при поддержке краудфандингпроекта «Подари Дерево». На сегодняшний день к ней присоединились более сорока регионов страны.

Основная задача марафона - привлечь внимание людей к теме ресурсосбережения, заставить задуматься над тем, как расточительно использует человечество природные ресурсы, продолжить развивать вторичную переработку отходов.

Как сообщает пресс-служба министерства экологии региона, традиционно соревнование проходит в форме соревнований между районами и городами Челябинской области.

Победители акции будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами. В случае если Южный Урал перешагнет планку в сто тонн собранной бумаги, финалисты получат призы на выбор.

Для участия нужно оставить заявку на официальном сайте акции СДАЙ-БУМАГУ.РФ, после этого собрать макулатуру (более 300 килограммов макулатуры в одном месте - это восемь стопок бумаги А4 высотой 120 сантиметров или около 850 книг, не имеющих литературной ценности). Если наберется нужное количество бумаги, вывоз проведут организаторы акции.

Интересующую информацию и прейскурант премий можно посмотреть на сайте акции. По вопросам организации можно обратиться к куратору проекта в Челябинской области Александре Ушаковой (8-9373012683, @sdai-bumagu.com).